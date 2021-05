Hernando Cevallos: “Para fin de año debemos tener vacunadas a todas las personas mayores de 18 años”

¿Cómo surgió este acercamiento con Castillo?

Yo lo conozco desde la huelga magisterial del 2017, cuando lo acompañé a ingresar al Congreso y a que pudiera reunirse con las bancadas. Después hemos tenido conversaciones ocasionales.

¿Cuál es el principal objetivo que se han trazado?

El objetivo principal que compartimos con el profesor Castillo es poner la salud como un derecho. Esto significa que la Constitución se modifique, que el Estado asuma una mayor responsabilidad y que tenga una visión diferente. En este momento, millones de peruanos son excluidos y la pandemia ha descubierto esta desigualdad.

Castillo ha dicho en su recorrido en regiones que inmunizará este año a la población frente a la COVID-19. Ahora, viéndolo en frío, ¿es viable esa promesa?

Es un objetivo que hemos conversado aquí en Perú Libre. Para fin de año debemos tener vacunadas a todas las personas mayores de 18 años. Si podemos avanzar más, en buena hora. No es un objetivo solo de voluntad, sino basado en evidencia científica. Debemos asegurar que las 60 millones de vacunas aseguradas lleguen al Perú y salir a asegurar más en dos niveles de adquisición.

¿Cuáles son esos niveles?

Con los estados y con COVAX. Hay que buscar relación con los Estados.

¿Y con los privados? Keiko Fujimori plantea que ellos también puedan comprar vacunas.

Claro, tienen que tener participación, pero no para lucrar, sino para coordinar con el Estado y acercar la vacuna a la población.

El temor de algunos es que esto fomente que haya personas que se salten la cola.

No es abrir la comprar de vacunas y ponerlas a disposición del libre mercado, no se trata de eso. Si el sector privado quiere colaborar, no debe ser para lucrar. ¿Qué significa esto? Si el privado tiene vacunas, las consigue, se van a involucrar estas al plan de vacunación.

¿Cree que Francisco Sagasti les está dejando la valla alta al haber cerrado contrato por 60 millones de vacunas?

Si Sagasti consigue 60 millones de vacunas, en buena hora, eso nos alcanzaría, pero tenemos que salir a buscar la mayor cantidad de vacunas para el año que viene. Esperamos poder llegar a acuerdos con distintos países, sin prejuicios ideológicos, para conseguir ingredientes primarios para producirlas en el país. Este es un objetivo a mediano plazo. Tomando en cuenta que no solamente vamos a necesitar vacunas, porque no sabemos cuándo vamos a usar refuerzos o cuándo pueden producirse mutaciones.

