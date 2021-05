Encuesta IEP: Castillo todavía lidera y Keiko mantiene ventaja en Lima, pero tiene mayor rechazo

A unas tres semanas para la elección presidencial en segunda vuelta, Pedro Castillo todavía lidera las preferencias y Keiko Fujimori enfrenta el complicado panorama de tener el mayor rechazo de los ciudadanos, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada para el diario La República.

El estudio, que consultó a la población del jueves 13 al sábado 15 recientes, detecta el alcance de varias opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente, un 36.5% de los peruanos votaría por Castillo en estos días y un 29.6% lo haría por Fujimori. Es decir, el candidato de Perú Libre tiene el respaldo de más de un tercio del país y su rival, el apoyo de un grupo que no llega a un tercio de los ciudadanos.

Asimismo, alrededor de un tercio de la población no elige a ninguno de los dos candidatos presidenciales en contienda. En la encuesta del IEP, un 23.6% asegura que votaría en blanco o nulo, un 7.8% que aún no decide su voto y un 2.5% que no asistiría a los comicios del 6 de junio.

Lima y el resto del Perú

La intención de voto por Castillo está más extendida fuera de Lima metropolitana. En cambio, las preferencias por la lideresa fujimorista preponderan en la ciudad capital del país.

Fuera de Lima metropolitana, el candidato de Perú Libre tiene más respaldo que su contendora en las zonas rurales y urbanas. Sin embargo, en las poblaciones rurales la ventaja del maestro y líder gremial es mucho mayor: tendría más del doble de apoyo que su contendora, según el estudio del IEP.

Castillo también logra más respaldo que la candidata ‘naranja’ en las provincias del sur, el centro (sin Lima metropolitana) y el oriente del país. En el norte parece llevar también la delantera, pero no se puede asegurar con plena certeza porque la diferencia es mucho menor.

La ventaja más marcada se da en las provincias sureñas. Allí Castillo supera por más del doble en intención de voto a la presidenta de Fuerza Popular.

En las provincias de centro peruano, el candidato izquierdista también tiene considerable superioridad respecto a su contendora: el apoyo que allí recibe en estos días casi duplica al que tiene la lideresa fujimorista.

D y E con Castillo

Asimismo, el postulante de Perú Libre lidera en intención de voto entre los peruanos más pobres, catalogados en los niveles socioeconómicos D y E, donde duplica a su contendora. En cambio, Fujimori lo supera de lejos entre los electores clasificados en los niveles A y B.

En la clase media, el nivel socioeconómico C, ambos postulantes están en pugna, con cerca de un tercio de respaldo cada uno.

Certeza del voto

Asimismo, la mayoría de los peruanos ya sabe cómo se expresaría con su sufragio este 6 de junio. Aproximadamente, un 64% tiene su voto decidido y no piensa cambiarlo, mientras que un 15% de los electores lo tiene definido, pero podría variarlo.

En cambio, un 15% de los ciudadanos no decide todavía su voto, según esta indagación.

La certeza de tener definido el voto y no pensar cambiarlo está más extendida entre los peruanos más acomodados (niveles A y B) y entre los hombres.

En cambio, la condición de todavía no haber decidido el voto está más extendida entre las mujeres y entre los peruanos más pobres (los niveles C y D).

Antivotos

Fujimori tiene la complicación de enfrentar mayor rechazo de la población. Aproximadamente, un 47% de los electores definitivamente no votaría por la candidata de Fuerza Popular. Es decir, cerca de la mitad del país categóricamente piensa no respaldarla en este nuevo intento de conseguir la presidencia de la República.

Castillo tiene menor rechazo: un 35% de los peruanos definitivamente no lo haría por el postulante de Perú Libre. Es decir, en su caso es cerca de un tercio de la población que jamás le daría apoyo.

Este rechazo a Fujimori está más extendido en las provincias del sur peruano. En esta encuesta del IEP, el 52% de los consultados de las zonas sureñas aseguró que definitivamente no votaría por esta candidata. Por referirse a una parte del país, los márgenes de error son mayores, pero queda claro que allí está el mayor antivoto hacia Fujimori.

En las zonas rurales, la fujimorista también tiene un importante rechazo en este momento.

Por su lado, Castillo tiene mayor rechazo entre los peruanos más acomodados. En el sondeo del IEP, un 51% de los encuestados de los niveles socioeconómicos A y B respondió que en definitiva no votarían por el postulante de Perú Libre.

En Lima metropolitana también tiene extendido antivoto.

¿Cómo será?

Análisis por Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Hay pocos cambios en la intención de voto con respecto a la medición anterior. Sigue liderando Castillo, sobre todo fuera de Lima. El voto blanco o nulo o la indecisión no aumenta demasiado y sigue representando un grupo importante. Quienes no eligen a un candidato suelen dar explicaciones de por qué escogen el blanco o nulo o su indecisión. “¿Cómo será, señorita?”, contestan algunos, y es que aún no lo han pensado, dicen que tienen miedo, sienten confusión o no creen que les convenga ninguno. Frente a ese panorama, muchos están esperando ver más a los candidatos y tomar una decisión más adelante.

Por otro lado, 64% afirma que tiene el voto decidido y no cambiará de decisión, hay diferencia a favor de Castillo, pero es mínima. Lo que sí presenta más diferencias es el antivoto, de 47% con Fujimori y 35% con Castillo. Pese a los errores gruesos de Castillo y la campaña mediática en su contra, y pese a que Fujimori tiene una mejor estrategia de campaña, no lo sobrepasa.

¿A dónde irán los indecisos? El INEI acaba de presentar las cifras de pobreza de 2020, con un aumento en la pobreza monetaria, sobre todo en Lima y las zonas urbanas. Lo que está en juego en este momento es la crisis y una cultura política muy frágil, donde primarán las demandas de cambio y mejora de condiciones de vida, hacia allí podrían ir los indecisos. La preocupación por la pandemia no ha ocupado el primer lugar de los problemas identificados por los encuestados en abril, mucho menos los temas institucionales. La crisis económica golpea fuerte y no da mucho espacio para la política electoral.

