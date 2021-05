Pedro Castillo mantiene la ventaja sobre su contendora Keiko Fujimori en las preferencias para la presidencia del país, e incluso aumentó levemente, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

A tan solo tres semanas de las segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, de fecha 6 de junio, la intención de voto de la población peruana para cada postulante continúa con una corta distancia. Sin embargo, se registraron pequeños movimientos en estos indicadores.

De acuerdo al actual sondeo, realizado del 13 al 15 de mayo, el representante de Perú Libre obtuvo el respaldo del 36,5% de la ciudadanía, cifra que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el anterior estudio de hace una semana.

Por su parte, un 29,6% prefiere a la lideresa de Fuerza Popular como próxima presidenta del Perú, este porcentaje muestra una reducción de 0.4 puntos respecto al respaldo que alcanzó la semana pasada. De esta manera, por el momento, su crecimiento se estanca.

La encuesta telefónica, con márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado a nivel nacional, identifica también que un 23,6% decide votar en blanco o nulo. Esta opción creció en 2,3 puntos. Mientras que la población indecisa se redujo de 8,6% del sondeo anterior, a 7,8% en el actual estudio.

Regiones prefieren a Castillo y solo Lima, a Keiko

El respaldo de la mayoría de regiones del país continúa a favor del profesor cajamarquino, menos en Lima Metropolitana, donde la heredera fujimorista se impone como la candidata preferida.

Según los resultados del IEP en el norte del país, Castillo Terrones alcanza un respaldo del 36,5%, lo que presenta una caída de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, para Keiko Fujimori se registra un apoyo del 28,2%, que significa un incremento de 3 puntos.

En el centro, el postulante de Perú Libre logró el respaldo del 39,9% de la población, mientras que la hija de Alberto Fujimori, 20,0%. En el sur, el candidato de izquierda obtuvo el apoyo del 49,6% de la ciudadanía, y la también excongresista, del 19,9%. En el oriente existe un escenario parecido: el dirigente sindical captó el 45,6% y la candidata, 30,1%.

La única macrozona donde Keiko Fujimori supera a Pedro Castillo es en Lima Metropolitana, al obtener el 38,4% de preferencias y su contendor, el 25,0%. No obstante, el actual porcentaje para la postulante representa una caída de 3,3 puntos, y para el exdirigente del Sutep de 2,1.

El sondeo también revela que la población peruana, sin contar a los residentes de la ciudad capital, elegiría al candidato de Perú Libre con 42,6%, y a la postulante por Fuerza Popular, un 24,9%.

Los más jóvenes prefieren el blanco/nulo

El estudio del IEP permite detectar las preferencias electorales por diferentes clasificaciones de la población. De los entrevistados el 45,1% de hombres respalda a Pedro Castillo, el 31,3% de las mujeres, a Keiko Fujimori. De este último grupo, eligen en segundo lugar al voto blanco/nulo y como tercera opción al postulante de izquierda.

En el sector etario, el 32,0% de los más jóvenes, de 18 a 24 años, prefiere el voto blanco/nulo, en segundo lugar con un 31,3% al profesor cajamarquino. Se registra un empate técnico en la intención de voto de las personas con educación superior: un 35,5% votaría por Keiko Fujimori y un 32,8% por Pedro Castillo.

En los niveles socioeconómicos, el A/B mantiene a la representante de Fuerza Popular como su favorita con un 48,1%, en el sector C se reporta un empate técnico en ambos candidatos, y en el D/E, un 40,1% votaría por el postulante de Perú Libre.

Keiko Fujimori continúa con el mayor antivoto

La encuesta del IEP detecta también que Fujimori Higuchi mantiene el mayor antivoto de la población apta para sufragar, al alcanzar un 47%, sin embargo, el rechazo a su candidatura se disminuyó en 8 puntos porcentuales al obtener 55% en marzo de este año.

Para el caso de Castillo Terrones, el 35% de los consultados mencionaron que no votarían por él. Además, el 11% de la ciudadanía dijo que no lo haría por ninguno de los dos aspirantes presidenciales, y el 7% expresó no saber sobre el proceso electoral.

Más de la mitad señala que no cambiará su voto

El 64,4% de los 1.246 entrevistados menciona que tienen el voto decidido y no cambiará de posición. Este porcentaje revela una leve reducción en comparación con la encuesta de la semana pasada, cuando el 66% respondió a este indicador.

La seguridad en el voto es mayor en el sur del país, de hombres, personas de 25 años a más y del sector socioeconómico A/B. Por otro lado, de la muestra global, un 15% asegura que su intención de voto podría cambiar; de este grupo, un 26% son de 18 años a más. Además, un 21% de mujeres aún no decide por ninguno de los postulantes.

Sobre la certeza en el voto para cada candidato, se precisa que un 47,0% de los que prefieren a Pedro Castillo aseguran que no cambiaría su voto, mientras que un 14,0% indica que podría cambiar o no lo define aún.

Por parte de los seguidores de Keiko Fujimori, un 36,0% menciona tener un voto decidido y un 14,6% afirma que podrían cambiar de posición.

