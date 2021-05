Dina Boluarte sobre Keiko Fujimori: “Ella encarna la dictadura de su papá”

La postulante a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, manifestó que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha acusado erróneamente a su oponente, Pedro Castillo, de querer estatizar todos los servicios, comparando su eventual gobierno con el comunismo y ‘chavismo’ de Venezuela.

Al ser consultada en entrevista con Canal N sobre si Castillo planea pasar los servicios privados al control del Estado, Boluarte respondió: “ Estatizar. Creo que la señora Keiko lo ha utilizado. ‘Que comunismo’, ‘que chavismo’, cuando ella encarna la dictadura de su papá ”.

En ese sentido, señaló a la lideresa del partido naranja como una de las personas que estaría detrás de los paneles en contra del comunismo, y cuestionó que no invirtiera ese dinero en las personas que no tienen recursos para el tratamiento contra la COVID-19.

“A mí, como mujer del pueblo, me da tanta tristeza que, en su desesperación, la señora Keiko haya inundado todo el espacio aéreo de Lima y del Perú con esos paneles tremendos, que dice no al comunismo . ¿Por qué, en vez de gastar tanto dinero en esos paneles llevando un mensaje de odio y de terror, no apoya a nuestros hermanos que no tienen oxígeno?”

En otro momento, criticó que la constitución elaborada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori no haya sido modificada, ya que durante todos estos años “la derecha está gobernando con eso”.

Dina Boluarte afirma que Perú Libre busca “nacionalizar” los recursos

En tanto, precisó que querían “nacionalizar” los recursos, mas no “estatizar”. Para la candidata, existe una diferencia entre ambas palabras, aunque, según la Real Academia Española, la segunda significa “convertir algo privado en estatal”.

“Nosotros queremos nacionalizar, poner nuestros recursos energéticos al servicio de la población”, explicó Dina Boluarte. Para ello, ejemplificó con el gas de camisea y dijo que, a 50 metros de donde se produce este insumo, las mujeres de Madre de Dios cocinan con leña “o pagan hasta 60 soles por un balón de gas”.

Por ello, resaltó que el Estado debe revisar los contratos con las transnacionales y asumir un rol de mayor control sobre las negociaciones , a fin de que no sea “el mercado quien regule”.

