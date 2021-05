Castillo: “No estoy preocupado por las encuestas, me preocupa el Perú”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no le preocupan las encuestas, en referencia al sondeo publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el simulacro de votación hecho por Ipsos.

Durante una conferencia de prensa la mañana de este domingo 16 de mayo, Castillo enfatizó en que su única preocupación es por el país y no por las investigaciones que miden las preferencias entre él y su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“ No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza , es la última vez que puedo escuchar eso de las encuestas, no me preocupa, me preocupa el Perú, me preocupa el país”, señaló a la prensa.

Asimismo, el profesor de primaria evitó manifestarse sobre su ausencia en el debate presidencial que organizó la lideresa de Fuerza Popular afuera del penal para mujeres Santa Mónica y recalcó que va a respetar los intercambios de propuestas que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Hemos dicho que frente a eso somos respetuosos de lo que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Fuerza Popular y Perú Libre se pusieron de acuerdo en el marco del debate, son dos debates. El debate técnico que se va a realizar el 23 de este mes acá en Lima y el 30 en la ciudad de Arequipa”, expresó.

Confirmó su asistencia a firma de Proclama Ciudadana

Castillo también habló sobre su participación el próximo lunes 17 de mayo en la juramentación de la Proclama Ciudadana. Aseguró que llegó a un acuerdo con el cardenal Barreto y va a asistir.

“Mañana vamos a estar a solicitud del cardenal Barreto. Hemos confirmado nuestra asistencia, vamos a asistir y no solamente para firmar un documento, sino para ser leales al pueblo y demostrar que acá no hay ningún interés político más que el país”, indicó.

Castillo sigue liderando intención de voto

La encuesta de intención de voto presidencial hecha por el IEP muestra que Pedro Castillo mantiene la ventaja sobre Keiko Fujimori e incluso aumentó levemente su porcentaje.

Según el sondeo, realizado del 13 al 15 de mayo, el representante de Perú Libre consiguió el respaldo del 36,5% de los peruanos. En tanto, un 29,6% prefiere a la lideresa de Fuerza Popular como próxima presidenta del Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.