Piden a relator de CIDH se pronuncie sobre pluralidad informativa en Perú

Cinco organizaciones de la sociedad civil le enviaron una carta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Pedro Vaca, en la que le pidieron que se pronuncie sobre la falta de pluralidad informativa en los medios de comunicación de Perú, durante la campaña de segunda vuelta.

“Las organizaciones de la sociedad civil peruana que suscribimos esta comunicación le expresamos nuestra preocupación por la ausencia de diversidad y pluralidad informativa por parte de los medios de comunicación , en el marco de la segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia y vicepresidencias en el Perú”, se lee en la misiva, firmada por Es momento, Perspectiva Constitucional, Más Igualdad, Observación y Educación (OE), y Constitucionalismo Crítico.

“Le manifestamos que nuestra preocupación se basa en la falta de neutralidad y objetividad con la que vienen desempeñándose los medios de comunicación masivos, situación que se ha visto reflejada en la ausencia de distinciones entre información y opinión, en la difusión de datos falsos o inexactos, entre otros”, agrega.

El documento destaca que esta práctica es contraria al ejercicio del periodismo y que puede ocasionar “efectos nocivos en el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas del Perú”, ya que “ la falta de la difusión imparcial de la información deviene en la vulneración de las libertades y los derechos de información y expresión ”.

De igual forma, las organizaciones destacan que la misma Corte IDH ha advertido que sin una efectiva libertad de expresión, “la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, se crea un campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”.

Agregan que la Corte IDH ha precisado que este derecho (a la libertad de información y expresión) es particularmente relevante en épocas electorales, “porque solo un ejercicio adecuado del mismo permitirá materializar otros derechos, como lo es el derecho al voto”.

Por todo esto, y ante la situación que se vive en Perú, las organizaciones han solicitado al relator especial que continúe realizando un seguimiento cercano a la situación de la libertad de expresión e información en el contexto electoral peruano.

También que emita un pronunciamiento público en el que se resalte la necesidad de que “ en el Estado peruano se garantice la pluralidad informativa , así como la objetividad y veracidad en el ejercicio de estas libertades y derechos en nuestro país”.

Denunciaron que radio deja de emitir su programa por ser críticos con Keiko

El 11 de mayo, los periodistas Yldefonzo Espinoza y Humberto Espinoza denunciaron que la gerencia de Radio Áncash decidió dejar de retransmitir el programa que ellos realizan, llamado Noticiario Áncash, trasmitido originalmente por la señal de El Tuku Digital. La decisión se debe a que los dos hombres de prensa son críticos con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“ Es la decisión de la radio que es afín a Fujimori . Me apena porque esa ha sido mi casa muchos años, pero respetamos su decisión. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de informar por presiones políticas. Si no lo quieren pasar, no hay problema. Igual, nosotros seguimos haciendo nuestro programa con total libertad”, declaró Humberto Espinoza en diálogo con el IPYS (Instituto Prensa y Sociedad).

Además, periodistas de Cuarto Poder remitieron, recientemente, una carta al directorio de América Televisión, en la que expresaron su preocupación por el despido de Clara Elvira Ospina el último 23 de abril, luego de que se reuniera con la candidata presidencial Keiko Fujimori.

“Si bien el despido de Clara Elvira Ospina, y otras decisiones que ustedes están tomando, obedecen a una decisión empresarial, como periodistas queremos manifestar que estamos constatando que la credibilidad e imagen del programa Cuarto Poder están siendo afectadas. Nuestro único activo es nuestro nombre, nuestra trayectoria periodística y nuestra credibilidad, y es lo que ahora y siempre vamos a salvaguardar”, dice la misiva con fecha 12 de mayo.

