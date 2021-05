Pedro Castillo no se preocupa por encuestas: “No estoy sediento de poder”

El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no le generan inquietud los resultados de las últimas encuestas, donde se evidencia que se acorta la brecha con su contendiente, Keiko Fujimori, porque “no está sediento de poder”.

“ A mí no me preocupan las encuestas. Yo no estoy sediento de poder . Yo no estoy sediento por asumir el poder. Yo estoy sediento por recuperar a mi patria más allá del poder”, declaró a la prensa desde el distrito de La Victoria.

En esa misma línea, el maestro de escuela señaló que las estrategias de “terruqueo” que se han impulsado para traer abajo su postulación no han calado en la población.

“ No les ha funcionado el terruqueo político. No les ha funcionado el terruqueo económico y no les va a funcionar el resto . (...) ¿De dónde sacaron eso del terruqueo, del comunismo, chavismo? Nosotros hemos venido de abajo y asumimos esta responsabilidad”, sostuvo.

Castillo Terrones recalcó que en un eventual gobierno suyo no se le quitará sus bienes a la ciudadanía porque esta ha trabajado para conseguir sus pertenencias. No obstante, dijo que tomaría medidas con respecto a las compañías que “lucran y abusan del trabajador”.

“Sabemos que el empresario no nace. Los empresarios se hacen con el trabajo, con el sudor de su frente y generan empleo. Si mi familia, mi vecino, mi hermano se siente bien trabajando en una empresa, ¿por qué tenemos que atentar contra la propiedad privada? Pero sí tenemos que ser coherentes con las empresas que lucran y abusan del trabajador”, agregó.

“Vamos a caminar por los cerros no para ir a repartir táperes”

En otro momento, el también dirigente sindical refirió que su objetivo es recorrer las calles, pero no “para ir a repartir táperes”. Estas palabras aludieron a su opositora, Keiko Fujimori, quien en campañas anteriores ofrecía ese tipo de dádivas pese a la prohibición.

“ Vamos a caminar por los cerros, no para ir a repartir táperes , no para la foto. Vamos a cavar las zanjas conmigo, hacer las veredas conmigo, hacer las escuelas conmigo”, comentó.

Además, Pedro Castillo insistió en que, de ser elegido jefe de Estado, será él quien tome las riendas del Estado. “Vamos a ser un gobierno de transparencia y el que gobernará será Pedro Castillo, no otra persona”, apuntó.

Pedro Castillo no asistió a debate en penal Santa Mónica

El debate presidencial en los exteriores del penal de Santa Mónica, en Chorrillos, fue suspendido este sábado 15 de mayo luego de que el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, no acudiera, tal y como lo había anticipado días atrás.

La falta de Castillo Terrones respondió a que estuvo recorriendo el distrito de La Victoria en compañía de sus simpatizantes, debido a que en un parque de la localidad presentaría su plan de gobierno este mismo sábado. Sin embargo, el docente no lo hizo y aseguró que en los próximos días su equipo técnico mostrará el programa.

