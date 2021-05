¿Quién es Miguel del Castillo y cuál es su vínculo con Pedro Castillo?

En los últimos días el nombre de Miguel del Castillo ha tomado relevancia en la opinión pública, debido a que él mismo alega haber desarrollado el Plan 200, un ideario realizado para Pedro Castillo, quien según fuentes consultadas por La República con esta propuesta tendría hasta tres planes de gobierno a su disposición.

“ Sí, efectivamente, el profesor me realizó una consulta para poder articular un equipo que lo pueda ayudar y de una propuesta para el país, sin ningún tipo de vinculación política. Sí, es cierto (la existencia del Plan 200). Él está trabajando con diferentes grupos. Ha delegado diferentes responsabilidades”, respondió a este diario el último jueves.

Biografía de Miguel del Castillo

De origen limeño y nacido el 27 de febrero de 1976, Miguel Ángel del Castillo Reyes es hijo de Flor de María Reyes y del excongresista aprista y expresidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo

Ha concluido sus estudió en administración, actualmente se encuentra casado y reside en el distrito de Miraflores. Entre sus trabajos figuran haber sido director en Talita Cumi Investments SAC, director ejecutivo en ONG Solidarios ABC y consultor independiente.

En 2008, mientras su padre era presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia irrevocable al cargo de asesor de la alta dirección de RBC televisión. Esto se dio a raíz de que dicho canal multiplicó su publicidad rápidamente y algunos sectores políticos pusieran en tela de juicio una presunta influencia de la presencia de Del Castillo Reyes.

Actualmente, es director de UCI Noticias y tiene un programa llamado ‘Hackeando la Política’, donde habla sobre la actualidad política del país.

Jorge del Castillo fue excongresista y ex presidente de la PCM. Foto: Jorge Cerdán / La República.

Carrera Política de Miguel del Castillo

En el 2014 presentó ante el Congreso de la República más de 7.000 firmas en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo. Ese mismo año postuló a la alcaldía del distrito de Barranco por el Apra en las elecciones municipales en 2014, pero fue derrotado por Felipe Mezarina Tong, quien ya había sido alcalde en 2007.

Al igual que su padre, Castillo Reyes es dirigente del Partido Aprista Peruano (Apra). Sin embargo, a raíz del apoyo que le brindó al candidato de Perú Libre, su progenitor le pidió que renuncie al partido fundado por Víctor Raúl Haya de La Torre.

“No he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él (sobre su apoyo a Pedro Castillo) pero le he dicho mis diferencias y le he dicho que, habiendo tomado esa decisión, debería renunciar al Apra porque no puede ser parte del Apra y votar por una opción antiaprista”, dijo Jorge Del Castillo durante una entrevista a RPP.

Vínculo con Pedro Castillo

El administrador comentó a La República que el primer acercamiento con Castillo Terrones en esta segunda vuelta fue una semana después de los comicios generales del 11 de abril y aseveró que el candidato le pidió recomendaciones para elaborar un plan de trabajo de cara al Bicentenario de la Independencia. Asimismo, su plan apunta a vacunar contra la COVID-19 a toda la población en doscientos días

“Tenemos que entender que estamos a puertas del Bicentenario, tenemos que darle al país una visión de lo que se va a hacer. Una cosa es el ideario (de Perú Libre), pero eso no es un plan de gobierno. Eso no refleja no un plan. Este plan que el profesor ha trabajado es para poder determinar un camino al bicentenario”, dijo.

Por otro lado, el virtual congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter y negó que Del Castillo sea el jefe de dicho ideario.

“Como congresista electo y miembro de la comisión política de Perú Libre rechazo que el hijo del Tío George sea el jefe del plan 200. Esta treta del fujiaprismo y sus medios mentirosos no pasará. Nuestro plan combate la corrupción que este triste personaje representa”, escribió.

Pedro Castillo fue el candidato más votado en primera vuelta. Foto: Carlos Félix/ Grupo La República

