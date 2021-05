Martha Moyano: Al otro lado hay muchas más cosas, peores

Habrá dos debates, ¿serán suficientes para presentar sus planes de gobierno?

Bueno, el señor Castillo no quiere debatir y ha quedado en solo dos debates. Somos muy respetuosos de los acuerdos, nuestras propuestas las vamos haciendo en cada lugar que vamos, en cada entrevista.

Se han dado hechos de violencia tanto en Lima contra miembros de Perú Libre y en Huaraz contra la señora Fujimori, ¿no es bueno hacer un llamado contra la violencia?

Por nuestra parte está garantizado, no ha habido ningún acto de violencia. Por un lado, Keiko estaba en un mitin en un estrado y le cae una piedra, por otro lado, en la calle había independientes que creo han estado, según la televisión, en dos lugares, no es la militancia de Fuerza Popular. Sin embargo, sí es importante llamar a la tranquilidad, no debe ocurrir ninguna agresión. Los actos de violencia en el Perú ya lo hemos vivido y no queremos volverlo a vivir.

¿Está bien planteada esta segunda vuelta: democracia vs. comunismo? ¿Eso no oculta que haya propuestas?

Ustedes son testigos de que quienes presentamos propuestas somos nosotros y hablamos de propuestas concretísimas. No he escuchado propuestas en el otro lado.

¿Realmente creen que hay una amenaza comunista?

Lo que creo es que hay una amenaza de quienes creen que pueden implantar el machismo en el Perú y hacer lo que quieren, imponer condiciones a una mujer como Keiko, eso ha hecho el señor Castillo y a eso no debemos llegar... Hay posiciones de Castillo en su plan que es cerrar todo, el Congreso, la Defensoría –a la que ha acudido, hay incoherencia ahí–, cambiar todo, estatizar, y hay amenazas a medios de comunicación.

Keiko reivindica el fujimorismo de los 90, ¿bastará para ganar los comicios? En segunda vuelta se necesita convencer al no fujimorista.

Por supuesto, con el voto solo de fujimoristas no vamos a ganar las elecciones...

Entonces ¿no les sería mejor cambiar su discurso?

Nosotros no tenemos discursos, tenemos hechos. Y nosotros sí podemos demostrar evidencias de buen gobierno el 90 y por eso nuestro plan se llama Rescate, porque vamos a ir al rescate de las buenas cosas que se hicieron con los programas sociales, como Foncodes. No damos discursos, decimos lo que vamos a hacer.

Pero convocaron a personas como Carmen Lozada y Baca Campodónico…

A nosotros nos han perseguido durante 20 años. A Camucha Lozada la sacaron del Parlamento y no tuvo nada, fue una sanción política, el PJ determinó que no había nada por qué acusarla ni meterla presa. Baca fue sentenciado después de haber sido perseguido, denunciado. Y había comisiones en el Congreso solo para perseguir a fujimoristas. También recuerdo que iban a los comedores y retiraban las placas de Fujimori, espero que lo publiques.

Y el Dr. Aguinaga, el Dr. Bustamante, que hace poco hablaba contra las vacunas...

La pregunta que me hago es ¿por qué siempre ven de nuestro lado, lo que supuestamente piensan, ustedes, que es malo? ¿Por qué no ven por allá? Al otro lado hay muchas más cosas, peores. La presunción de inocencia es un principio constitucional y todos tienen derecho a tenerlo.

En el Congreso habrá mucha fragmentación, ¿se repetirá lo que sucedió estos últimos 5 años en el Parlamento o se buscará consensos?

Cada período parlamentario tiene su propio matiz, sus formas, siempre va a depender de quien presida el Parlamento y va a depender de las bancadas. Cierto que va a ser fragmentado, no es la primera vez que habrá un Parlamento sin mayorías. Sí, será necesario llegar a consensos, a acuerdos, es urgente.

Si triunfa Fujimori o pierde, ¿podremos tener años de tranquilidad, sin amenazas de vacancia presidencial?

Bueno, los años de tranquilidad van a depender de quién gane las elecciones. Si Castillo gana, desde mi punto de vista personal, no creo que tengamos años de tranquilidad, no por culpa del Congreso sino por culpa del Ejecutivo cuando, quiera Dios no ocurra, empiece a cerrar empresas, que la gente se quede sin empleo, a estatizar, a quitar los medios de comunicación –ustedes están en peligro–. Quiera Dios no suceda así y que estemos equivocados. Por parte nuestra en el Congreso nunca... por lo menos en lo que yo he estado, siempre hemos aportado y respaldado los proyectos del Ejecutivo.

¿Confía en el triunfo de Fujimori o duda aún de ello?

Confiamos en nuestras fuerzas y que estamos llevando propuestas a la población.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.