Jorge Yoshiyama captó a 24 personas para lavar US$ 1 millón de Odebrecht para Keiko Fujimori

Jorge Yoshiyama Sasaki no aparece entre los fujimoristas acusados por el fiscal José Domingo Pérez por el delito de lavado de activos, porque admitió que recurrió a amigos para crear una red de falsos aportantes y así blanquear más 1 millón 381 mil dólares, tanto en la campaña del 2011 como en la del 2016. Y que lo hizo no solo estimulado por su tío carnal, Jaime Yoshiyama, cuando este fue el secretario general de Fuerza Popular, sino también por la amistad que mantenía con Keiko Fujimori.

Según la imputación de la fiscalía:

’'Jorge Yoshiyama Sasaki, mediante declaraciones del 12 de noviembre del 2018, 4 de noviembre del 2019 y 10 y 13 de diciembre del mismo año, ha referido haber captado dinero de procedencia ilícita para las campañas presidencia (de Keiko Fujimori) en 2011 y 2016, a través de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, respecto del dinero ilícito de la empresa Odebrecht (proceden del fondo para sobornos conocido como Caja 2). También en representación de Jaime Yoshiyama, recibió (de manos de) Enrique Gubbins Bovet (en supuesto cumplimiento del encargo de su tío Juan Rassmuss Echecopar), y los fondos captados directamente del grupo de empresarios criminales denominado Club de la Construcción, tal como lo ha señalado Jorge Yoshiyama en sus declaraciones’'.

Conforme las manifestaciones de Jorge Yoshiyama Sasaki ante la fiscalía, su tío Jaime Yoshiyama Tanaka le entregó 1 millón 173 mil dólares para subvencionar a Keiko Fujimori. Justamente, los empresarios brasileños de Odebrecht admitieron haber suministrado ilegalmente 1 millón de dólares a Keiko Fujimori, por intermedio de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere.

Jorge Yoshiyama precisó que el dinero que le entregó en efectivo su tío Jaime Yoshiyama, en 2011, lo repartió entre 24 personas de confianza , algunas de las cuales a su vez buscaron a otros ciudadanos para efectuar falsos aportes (ver infografía).

Jorge Yoshiyama describió cómo repartió el dinero en tres grupos de personas y las identificó a todas:

a) El primer grupo compuesto ’'por personas a las que directamente les pedí como favor para que figuren como falsos aportantes (Moritani, Luna Frisancho, Luna Venero, Dávila, Dextre Chirinos, Dextre Cuaresma, Ganoza, Rodríguez, Osorio, Bragagnini, Sedano, Kutsuma)’'.

b) El segundo grupo ’'que conseguí como falsos aportantes lo hice a través de la persona de Erick Matto Monge (Ángeles, Castro, Jo, Erick Matto, Enrique Matto, Mauro Matto, Monge, Guayas, Petruccelli, Lizárraga, Schreiber, Meneses)’'.

c) Un tercer grupo ’'de falsos aportantes que conseguí como falsos aportantes fue a través de Giancarlo Bertini Vivanco’'.

En efecto, para este grupo Jaime Yoshiyama entregó a Jorge Yoshiyama 480.000 dólares, quien seguidamente transfirió a Giancarlo Bertini. Jorge Yoshiyama mencionó hasta 9 falsos aportantes de este grupo, pero no estaba al tanto del monto que recibieron como falsos aportantes , por eso no aparecen en el cuadro adjunto.

Joon Lim Lee, la esposa coreana de Jorge Yoshiyama, para quien el fiscal ha sobreseido el caso porque ha confesado su participación en los hechos −su cónyuge la engañó sobre los aportes simulados−, indicó que fue por la amistad que la pareja tenía con Keiko Fujimori que decidieron apoyarla:

’'En esa época teníamos una relación amical con Keiko Fujimori. Éramos amigos de la vida privada. (...) Yo no tenía conocimiento de que el tío de mi esposo le había pedido buscar falsos aportantes. (...) Quiero afirmar tajantemente que si me hubieran propuesto ser un falso aportante, no hubiese aceptado’'.

A instancias de Keiko Fujimori, en la campaña del 2016, Jorge Yoshiyama repitió el procedimiento del 2011 para lavar, en esta ocasión, 381.950 dólares. ’'Siendo amigo de Keiko Fujimori, me pide buscar falsos aportantes indicándome que coordine con (la tesorera) Adriana Tarazona Martínez para que me entregue el dinero que depositaría (por intermedio de los falsos aportantes) a cuenta de Fuerza Popular’', dijo Jorge Yoshiyama.

Para el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, Jorge Yoshiyama debe acreditar que lavó dinero de Odebrecht. De hecho, la defensa de Jaime Yoshiyama ha pedido invalidar las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exfuncionarios de la constructora brasileña.

’'Jorge Yoshiyama debe probar que su tío Jaime Yoshiyama le dijo que era dinero de Odebrecht. Si Jorge Yoshiyama tiene las pruebas, que las presente. Inevitablemente estará sentado en el estrado de los testigos e inevitablemente será contrainterrogado. Entonces veremos cuán sólida es su versión’', explicó Humberto Abanto.

En el juicio oral se presentará la oportunidad para que Jorge Yoshiyama ratifique si lavó dinero de Odebrecht para Keiko Fujimori.

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.