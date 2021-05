Keiko Fujimori sobre su viaje a Ecuador: “La palabra final la tiene el juez”

La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori sostuvo que no existe riesgo de fuga en su caso y que le extraña el pedido del fiscal José Pérez al Poder Judicial para denegar el permiso solicitado por su defensa para que ella pueda viajar a Ecuador a un foro internacional, al que fue invitada por el escritor Mario Vargas Llosa.

“Sobre la opinión del fiscal, me llama la atención porque cuando se estuvieron evaluando las autorizaciones en el resto del país, él no tuvo ningún inconveniente. Sin embargo, la palabra final la tiene el juez. Ha quedado muy claro que en mi caso no hay un peligro de fuga”, sostuvo.

Por otro lado, Fujimori señaló que aún no se ha determinado quiénes serán los miembros del equipo técnico que participarán en el debate programático que el Jurado Nacional de Elecciones ha definido para el 23 de mayo. Tampoco dijo conocer el lugar a realizarse.

“Todavía no se han definido los miembros del equipo técnico y una vez que tengamos los temas anunciaremos los miembros que participarán”, indicó desde Chimbote.

Sobre el acuerdo anunciado ayer entre el Frente Amplio y Perú Libre, comentó que es natural que todas las izquierdas radicales se unan. “De nuestro lado seguiremos tendiendo los puentes con diferentes partidos políticos que quieran ir sumándose en este esfuerzo de defender nuestra democracia”, indicó.

Una vez más denunció actos de violencia en su contra en Chimbote y dijo que el responsable de estos hechos había sido identificado.

Fujimori dijo que el miércoles, en medio de un mitin, le lanzaron una piedra , por eso ayer hizo un llamado al Ministerio del Interior para tener igualdad de condiciones en sus giras y que esta situación no se repita en otras regiones. No obstante, aceptó no haber hecho una denuncia y tampoco mostró pruebas de su acusación.

“Quiero lamentar que el día de ayer haya habido estos incidentes y tal como lo señala un medio escrito, el diario Perú 21, ha habido un miembro claramente identificado del Movadef, que es además simpatizante de Perú Libre, que ha estado azuzando y ha sido parte de esta organización de estos ataques que se han producido ayer. Yo rechazo este tipo de ataques violentos que se han realizado en esta campaña”, refirió.

En ese sentido, informó que ayer recibieron otra resolución de los subprefectos en la que le piden suspender sus actividades políticas y que, en consecuencia, han levantado sus caravanas por la seguridad de los militantes.

“Nuevamente llamo a la reflexión a los miembros del Ministerio del Interior. Nosotros lo que queremos es igualdad de condiciones y en este caso no se está dando, esperemos que esto no vuelva a ocurrir en otras regiones”, manifestó.

Sobre la posibilidad de que su hermano Kenji la acompañe en sus viajes dijo que él sigue en recuperación.

También rechazó la posibilidad de una censura contra el presidente Francisco Sagasti, luego de saber que el Congreso impulsó un nuevo intento –frustrado– de ello.

El dato

Encuentro. Hoy el Partido Popular Cristiano (PPC) recibirá a las 3.00 p. m. la visita de Keiko Fujimori , quien estará acompañada de sus vicepresidentes Patricia Juárez y Luis Galarreta. Por el PPC participarán el excandidato Alberto Beingolea, la secretaria general, Marisol Pérez Tello, y otros militantes.

