Yonhy Lescano, excandidato presidencial por Acción Popular, aseguró que tanto las postulaciones de Pedro Castillo (Perú Libre) como de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) “son muy complicadas para apoyar” por lo que reiteró su propuesta de votar viciado en esta segunda vuelta electoral.

En efecto, para el también excongresista “no solo se puede definir el voto en estas dos candidaturas” por lo que consideró que “no se puede exigir” a la ciudadanía elegir “por el mal menor”

“No nos pueden exigir optar por dos cosas malas que nosotros pensamos como ciudadano que son negativas y que no van a llevar a ningún lugar bueno al Perú. No nos pueden exigir esto de optar por el mal menor . Eso no va con la democracia”, manifestó durante una entrevista en TV Perú el último miércoles.

En esa misma línea, Lescano, quien obtuvo el 9% de respaldo en los últimos comicios según la ONPE, explicó que el voto nulo es también una opción del elector cuando lo que desea es protestar y mostrar su disconformidad con ambas opciones.

“¿Qué significa un voto nulo? Un voto viciado. Ya mencioné que mi voto va a ser de protesta porque lo dice la lógica; que votemos por dos opciones malas. La democracia es también no estar de acuerdo con las dos candidaturas”, acotó.

Por otro lado, al ser consultado sobre el Pleno de Acción Popular que se realizará este sábado, Lescano contó que propondrá un acuerdo para no votar por ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo el próximo domingo 6 de junio.

“ (El voto viciado) es la opción que voy a plantear al plenario y seguramente se votar á. Pueden optar por alguna candidatura o por otra. Yo lo veo difícil porque el partido no ha estado ni muy cercano al fujimorismo ni muy cercano a propuestas que nada tienen que ver con los postulados de Acción Popular”, expresó.

Asimismo, afirmó que Acción Popular “no respaldará la corrupción” en esta segunda vuelta electoral en referencia a la sentencia del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros casos “allegados a ciertos grupos anarquistas del Movadef”.

“Consecuentemente, a mi parecer no hay ninguna posibilidad de apoyar a una u otra candidatura. Plantearé acordar el voto viciado. Hay disconformidad también ahí porque hemos escuchado algunos militantes optar por alguna candidatura. No lo dicen directamente, pero están optando por una candidatura en contra de la trayectoria y principios de Acción Popular”, añadió.

