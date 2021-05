El “Plan 200″ sí existe. Así lo confirmó Miguel Del Castillo, hijo del excongresista aprista Jorge Del Castillo y director del canal UCI, quien colaboró con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en la elaboración de esta nuevo plan de gobierno.

“Sí, efectivamente, el profesor me realizó una consulta para poder articular un equipo que lo pueda ayudar y de una propuesta para el país, sin ningún tipo de vinculación política. Sí, es cierto (la existencia del Plan 200). Él está trabajando con diferentes grupos. Ha delegado diferentes responsabilidades”, respondió Del Castillo a La República.

El comunicador social comentó que el primer acercamiento con Castillo Terrones en esta segunda vuelta fue una semana después de los comicios generales del 11 de abril. Cuenta que el candidato de izquierda le pidió algunas recomendaciones para elaborar un plan de trabajo de cara al Bicentenario.

“Tenemos que entender que estamos a puertas del Bicentenario, tenemos que darle al país una visión de lo que se va a hacer. Una cosa es el ideario (de Perú Libre), pero eso no es un plan de gobierno. Eso no refleja no un plan. Este plan que el profesor ha trabajado es para poder determinar un camino al Bicentenario”, enfatizó.

Del Castillo dice que el “Plan 200″ se basa en ejes como “educación sin corrupción, crecimiento sin corrupción y salud sin corrupción”. “Es un plan operativo. Los planes operativos son más precisos par las acciones de gobierno. Dentro del sistema de gobierno está la horizontalidad en la toma de decisiones. El pueblo nunca ha tomado decisiones. El gobierno ha sido vertical”, alegó.

El plan de gobierno de Castillo, asegura el director de UCI, apunta a que toda la población de Perú sea inmunizada contra la COVID-19 en doscientos días. “Mucha gente discriminó y subestimó al profesor de que no tenía capacidad de gestionar ante la comunidad internacional. (Este plan) va a traer abajo todo ese tipo de ideas. Lo importante es que este plan le da una reivindicación al agricultor, al técnico, a la gente más pobre”, sostiene.

“Yo ya la hice entrega del plan. Él ha participado en la corrección. No somos conservadores políticamente. Yo soy una persona simplemente que cree en la familia y comparte una religión cristiana”, responde cuando este diario le pregunta sobre su relación con Pedro Castillo.

Dicho plan, aseguró, ha sido elaborado exclusivamente por el candidato de Perú Libre y él. No han participado en ello los dirigentes del partido político de Vladimir Cerrón y tampoco los de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, con quienes existe un acuerdo político.