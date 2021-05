Mesías Guevara: “No podemos decir públicamente que voten por tal candidato”

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, precisó que desde la dirigencia del partido Acción Popular no pueden indicar a sus militantes y seguidores por qué candidato a la presidencia votar el próximo 6 de junio.

“Por eso propongo y estoy proponiendo al interior del comité político que conversamos todos los días, que debemos dejar en libertad a la militancia. No podemos decir abierta o públicamente que voten por tal candidato o tal candidata ”, declaró a Exitosa.

El todavía presidente de la agrupación acciopopulista señaló que este sábado 16 de mayo tendrán una reunión con la dirigencia y militancia para definir su postura de cara a la segunda vuelta. Espera, dijo, que sea “equilibrada y muy responsable”.

“Creo que en esta oportunidad el partido debería de asumir una posición bastante equilibrada y muy responsable . Las decisiones que se tomen este sábado en torno a lo que va a ocurrir el 6 de junio es un gran reto y desafío a la madurez política que todos debemos de tener. No podemos endosar el partido a cualquiera de las opciones de manera prácticamente libre, en una aventura”, sostuvo.

Guevara comentó que por el contexto actual que atraviesa el Perú y las condiciones en que se recibirá el próximo mandato es que su partido tendrá que “defender la democracia”. Ello, pese a que en noviembre pasado Manuel Merino asumió el régimen de facto por cinco días.

“Conociendo la realidad nacional, vamos a entrar a un gobierno altamente convulsionado, altamente confrontacional (...) Al final nosotros como partido vamos a tener, una vez más, que defender la democracia, la libertad, en un país altamente convulsionado”, agregó.

“Tengamos madurez política”

Mesías Guevara remarcó que su postura será de “respeto a la democracia”; por ello, invocó a sus compañeros de Acción Popular a actuar con “madurez política” en esta contienda electoral.

“Mi posición siempre va a ser de equilibrio, ponderación, respeto a la democracia. En este caso, pedirle a mis correligionarios que tengamos esa madurez política y no nos dejemos llevar por las pasiones que muchas veces pueden o podrían estar de ellas algún interés subalterno y personal”, apuntó.

Yonhy Lescano reitera voto viciado en segunda vuelta

El excandidato presidencial Yonhy Lescano aseguró que tanto las postulaciones de Pedro Castillo (Perú Libre) como de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) “son muy complicadas para apoyar”, por lo que reiteró su propuesta de votar viciado en esta segunda vuelta electoral.

“No nos pueden exigir optar por dos cosas malas que nosotros pensamos como ciudadano que son negativas y que no van a llevar a ningún lugar bueno al Perú. No nos pueden exigir esto de optar por el mal menor. Eso no va con la democracia”, manifestó durante una entrevista en TV Perú el último miércoles.

