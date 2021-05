Kurt Burneo: “He sido buscado por el profesor Pedro Castillo”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se ha contactado con el exministro de Economía, Kurt Burneo, para proponerle integrar su equipo de técnicos de cara a esta segunda vuelta.

Esta versión, en principio, había sido deslizada por el director de UCI e hijo del excongresista Jorge Del Castillo, Miguel Del Castillo, quien viene declarando a la prensa que ha entregado a Castillo Terrones un nuevo plan de gobierno, denominado “Plan 200″.

“He sido buscado, sí. Pero no por el señor Del Castillo. He sido buscado por el profesor Castillo. La idea es que primero resuelvan unas condiciones. Hay un contacto en todo caso. El equipo técnico natural es de Verónika Mendoza. Se está haciendo un acuerdo para respaldar”, manifestó Burneo, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

No obstante, Burneo rechazó haber participado en la elaboración del “Plan 200″. El contacto con Castillo se debe, precisó, al acuerdo político suscrito entre el candidato de Perú Libre y la excandidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza.

Otros nombres deslizados

Del Castillo también reveló que el científico Patricio Valderrama colaboró con su propuesta de gobierno. Valderrama, desde Twitter, lo reconoció.

“Sí, yo formé parte del equipo que elaboró el “Plan 200″. Mi aporte fue netamente técnico y muy puntual en: 1) Gestión de la Ciencia, 2) Gestión y Prevención de Riesgo de Desastres y 3) Promoción de la Investigación Científica en el Perú”, detalló Valderrama.

El también militante aprista dijo que el excandidato al Parlamento Andino con el Partido Morado, Manuel Ato, colaboró con la coordinación de esta iniciativa. Ato, recalcó Del Castillo, es experto en medio ambiente y temas culturales.

Al interior del Partido Morado no aceptaron esta versión. No obstante, La República ha buscado comunicarse con Ato, pero al cierre de esta nota no ha respondido nuestras comunicaciones.

Otro nombre mencionado es Agniezka Céspedes, excandidata al Congreso con Victoria Nacional, el partido del exalcalde de La Victoria, George Forsyth. Céspedes es presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú. Este diario buscó su versión, pero tampoco respondió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.