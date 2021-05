Keiko sobre vuelo a Quito: “Será el juez quien decida si da autorización”

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que será el Poder Judicial el que determine si podrá viajar a Ecuador para participar en el Foro Iberoamericano al que fue invitada por el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa.

“ Será el juez quien decida si me dan la autorización ”, indicó Fujimori, quien ya pidió permiso anteriormente para poder salir de Lima y realizar sus actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Mientras tanto, Giulliana Loza, abogada de la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, se refirió al pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien exhortó al Poder Judicial no concederle el permiso para viajar al extranjero.

Loza argumentó que no existiría peligro de fuga, tal como mencionó el fiscal del equipo especial Lava Jato.

“Hay un punto central, yo no he sido notificada del pedido que acabas de mencionar de la oposición, pero (…) se estaría argumentando que no cabría (el permiso) por un peligro de fuga y la pregunta sería: ¿en algún momento de todos estos años en los que se viene involucrando a Keiko en este caso, investigando, ha existido peligro de fuga?”, mencionó la abogada para Canal N.

Posteriormente, dio respuesta a su interrogante y remarcó que ha sido ratificada por las autoridades judiciales.

“La respuesta es no, y no porque yo lo diga, lo han dicho todas las autoridades judiciales en el transcurso de estos años; entonces, ¿qué riesgo latente de fuga podría existir ahí donde ya las propias autoridades judiciales y el máximo ente, como es el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, lo han establecido así?”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.