El oriente en estas elecciones: un escenario que se vuelve disputado

En la primera vuelta de las Elecciones Generales del 2016, Keiko Fujimori ganó con comodidad en las principales regiones que conforman la macrozona oriente: Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En las cinco superó el 40% de los votos válidos. El panorama fue similar en la segunda vuelta, aunque perdió en Loreto, en donde Pedro Pablo Kuczynski, su contendiente de aquellos comicios, la venció con el 52,85% frente al 46,15% que alcanzó ella. En esa elección, finalmente, la victoria fue para PPK.

Cinco años después, el escenario en la selva ha cambiado . Para la primera ronda, la candidata de Fuerza Popular perdió apoyo. Pudo llegar en primer lugar, contando votos válidos, en Loreto (16,64%) y en Ucayali (21,51%), pero no triunfó en Madre de Dios, San Martín y Amazonas. En estas tres circunscripciones electores se impuso Pedro Castillo, postulante presidencial de Perú Libre. El maestro de escuela cajamarquino, oriundo de Chota, obtuvo en Amazonas el 26,07%; en San Martín, el 21,37%; y en Madre de Dios, el 37,08%. En estas tres regiones, Fuerza Popular quedó segunda: 13,48%, 14,90% y 11,27%, respectivamente.

Entre las cinco regiones mencionadas, suman un total de 2 148 882 electores hábiles para este balotaje del 6 de junio, es decir, alrededor del 8,5% de la población electoral. Las encuestas, en un primer momento, luego de la primera vuelta, le daban una amplia ventaja a Castillo sobre Fujimori en el oriente. La brecha ahora se ha reducido entre ambos.

En el sondeo del 25 de abril del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Castillo obtenía en el oriente 51,5% contra el 17,2% de Fujimori, una distancia abrumadora. Tres semanas después, el 9 de mayo, el profesor descendió a 42,3% y Keiko escaló a 27,1%, acortando el trecho. En Ipsos, la situación es parecida. El 18 de abril, la ventaja de Castillo sobre Fujimori en la macrozona selva era de 16 puntos porcentuales. Para el 2 de mayo, se achicó a 12 unidades. En Datum, el cambio es mayor. El 30 de abril, en oriente, Castillo alcanzaba 62% y Fujimori, 25%. Para el 7 de mayo, el maestro de escuela registró 41%, superando solo por dos puntos a su contrincante de Fuerza Popular, quien se endosó 39%.

¿Por qué Castillo ha logrado apoyo en el oriente? ¿Por qué está perdiendo ese respaldo que había ganado tras los resultados de primera vuelta? ¿Qué está haciendo Keiko para recuperar terreno? ¿Qué tan disputada será esta macrozona? Conversamos con especialista para buscar responder estas interrogantes.

“ Es importante comprender que las cinco regiones del oriente del Perú no funcionan como un solo bloque . Han tenido procesos distintos de quehacer político y desarrollo económico, e incluso en el mismo desarrollo de la pandemia. Recordemos que Loreto fue una de las regiones más afectadas por la pandemia durante 2020”, dice la docente universitaria y politóloga Marylía Cruz Sarmiento. “No creo que sea uniforme el voto del oriente. Va a variar de acuerdo a la región. Por los resultados que tenemos de las últimas encuestas, parece que sí va a ser un escenario disputado, con una leve ventaja de Castillo”, agrega.

Explica que, basándose en los resultados de primera vuelta, Loreto puede convertirse en la región menos disputada, a diferencia de San Martín o Amazonas. “Quizá en Ucayali se podría debatir un poco, pero es abismal lo que ha alcanzado Keiko (en Loreto) en relación a Castillo”, prolonga.

¿Por qué el oriente vota por Castillo?

El analista sociopolítico Luis Córdova Calle, docente de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM, en la región homónima) y miembro del movimiento Nueva Amazonía, sostiene que, si bien ha habido movidas, por los menos en San Martín, Castillo todavía “mantiene un margen muy distante” de Keiko. Para el catedrático, la preferencia por el maestro de escuela se debe a que hay un factor de identificación, “hay un fuerte componente étnico, cultural”. “En San Martín, hay muchísimo migrante de la serranía de Cajamarca y Piura. Allí hay una identificación de orden cultural, geográfica, de origen con el candidato Pedro Castillo”, señala.

El otro factor tiene que ver con los profesores: “Te diría que casi un 70% de los maestros de la región San Martín están vinculados a Castillo. Hay una fuerte presencia de una campaña soterrada que están haciendo. Es una campaña del boca a boca, de las redes, de los WhatsApp ”. A esta explicación se le suma la presencia de la profesora y dirigente del magisterio Lucinda Vásquez, virtual congresista de Perú Libre, quien, según Córdova, es muy cercana al candidato. “Es una señora reconocida, es una profesora que siempre estuvo al lado de los docentes, muy vinculada a la huelga que hubo en 2017″, indica.

Jorge Vela Clavo, politólogo pucallpino de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también coincide con el factor de identificación. “Una de las grandes razones por las que la población apoya, sobre todo en regiones, a Pedro Castillo es la identificación que uno siente con esa cercanía de que hay un provinciano que ha llegado hasta donde está , que es capaz de mover a la prensa limeña hasta una provincia como Chota. Son cosas que definitivamente se van a valorar bastante”, explica. Y añade que otro motivo para decantarse por Castillo es el hecho de querer mover el status quo que ya tiene mucho tiempo, aunque sea un poco.

Por su parte, la politóloga Cruz Sarmiento señala que “el voto a Castillo reúne las demandas por un Estado más presente en todos los ámbitos, sobre todo frente al impacto ambiental y el fomento de agricultura”.

¿Y Keiko? ¿Por qué votan por ella? ¿Por qué está subiendo?

“Creo que el oriente vota por Keiko Fujimori, al menos en el caso de Loreto, por un recuerdo que tiene hacía su padre”, dice Marylía Cruz. El analista Córdova Calle también concuerda con la especialista y cuenta que en el oriente “siempre ha habido una presencia fuerte del fujimorismo, vinculado a recuerdos que han quedado impregnados en la mente de la gente”.

No obstante, en primera vuelta, Keiko no obtuvo mucho apoyo, a diferencia del 2016. El camino al balotaje lo inició con números bajos, pero ha ido escalando. Para Córdova, el respaldo de César Acuña a Fujimori puede haber alterado los números. “Él ha tenido fuerte presencia en Gobiernos locales, sobre todo en la provincia de San Martín. Lo otro es que los viejos fujimoristas de la región han comenzado a activarse”, asevera.

Vela Clavo, en tanto, manifiesta que los errores de Castillo le están pasando factura y están beneficiando a Fujimori. “De hecho, lo que yo veo en la encuesta del IEP es que más que los indecisos se vayan con Keiko, hay gente de Pedro que se está yendo con ella ”, dice. Y adiciona: “No creo que sea un paso tan importante en el apoyo los nombres que él decida para tener en un equipo técnico. Sin embargo, no tenerlo y no presentarlo genera esta perdida de identificación, porque lo hace ver cómo una persona sin liderazgo, sin decisión, sin propuestas. Y si no tiene propuestas, quiere decir que probablemente no sufre lo que sufre la gente y entonces la gente deja de identificarse con él”.

El papel de la prensa tradicional

Otro tema que podría estar jugando a favor de Keiko Fujimori, de acuerdo con Jorge Vela, es el papel de los medios de comunicación. “ La prensa tradicional es bastante consumida en provincias, sobre todo en la zona rural , y actualmente tenemos una prensa tradicional que está apoyando a Keiko Fujimori, y que definitivamente tiene un impacto. Lo que realmente impacta es la prensa explotando y magnificando los errores que el propio candidato comete”, comenta.

“Si Castillo no sale a denunciar lo que hace la prensa en estos mismos canales, que son los que llegan a territorio nacional, si evita preguntas de la prensa o atiende a la prensa solo unos minutos y no quiere hablar más, está perdiendo esta oportunidad de decirle a sus electores que esta prensa representa aquello contra lo que está luchado. Este apoyo que está recibiendo Keiko sumado a los errores de Castillo sí le genera réditos a ella”, explica.

Y concluye: “Yo creo que por el momento vamos a seguir viendo una tendencia de Keiko a subir porque los errores de Castillo ya tienen un buen tiempo y el impacto todavía se va a seguir sintiendo. Me parece que él va reaccionar cuando esto suceda. Y creo que en ese momento podría volver a repuntar”.

