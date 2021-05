El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, decidió suspender sus visitas al sur del país (en Tacna, Moquegua y Arequipa) para reunirse con gremios y organizaciones, con el objetivo de recibir aportes para el plan que va a presentar en los siguientes días. Así lo anunció en un comunicado de prensa.

“En estos días estaré en Lima en reuniones con diversos sectores, agrupaciones, gremios y personas, a fin de poder contar con sus aportes, para que este plan que presentaremos públicamente en los próximos días permita que el país nos otorgue su confianza el 6 de junio ”, se lee en la publicación que compartió en sus redes sociales.

El profesor también señala que, en esta etapa de campaña, se enfocará en poder presentar su “agenda prioritaria en los temas que más preocupan al país”. Según su pronunciamiento, se refiere al cambio de la Constitución, a garantizar la salud, la reactivación de la economía “sin desconocer la situación de pobreza” y a luchar contra “la desigualdad que enfrentan millones de peruanos”.

De igual forma, indica que busca trabajar por una educación inclusiva y de calidad para todo el Perú, y se compromete con la igualdad y los derechos de todos, “así como con la honestidad del Gobierno que esperamos iniciar en julio”, comenta.

Además, el maestro de escuela rechaza que sus propuestas sean relacionadas con el comunismo, el fascismo y el terrorismo. Y destaca que ha suscrito diez compromisos con el país.

“ También nos vamos a adherir a la Proclama Ciudadana, para garantizar que nuestra prioridad son los peruanos , no otros modelos, no otros países, y menos alguna ansia de poder. Los peruanos merecen una vida digna y de calidad. No ver morir a sus familias por falta de recursos será nuestra prioridad”, prolonga.

Castillo ha sido criticado porque hasta el momento, a menos de un mes para la segunda vuelta, no ha presentado a su equipo técnico. De hecho, llegó a decir que “los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija”.

“Cuando se han analizado los gobiernos y los equipos técnicos en un escenario político y electoral, se ha visto que los últimos integrantes de los equipos técnicos han resultado ser ministros, y los ministros cuestionados hasta están en la cárcel”, dijo.

Habrá debate entre Castillo y Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la mañana de este miércoles 12 de mayo que llegó a un acuerdo con Fuerza Popular y con Perú Libre para que lleven a cabo dos debates de cara al balotaje: uno de candidatos a la presencia y el otro de equipos técnicos.

El primero que se realizará será el debate entre los equipos, el cual está pactado para el domingo 23 de mayo en Lima. Una semana después, el domingo 30 de mayo, Keiko Fujimori y Pedro Castillo tendrán que discutir sus propuestas. El lugar aún está por determinarse, pero no será en la capital.

Con respecto a los temas que se tocarán, la máxima autoridad electoral manifestó que serán consensuados el próximo viernes por los representantes del partido del lápiz y de la agrupación fujimorista, a partir de las temáticas de salud, economía, educación, lucha contra la corrupción, derechos humanos, protección del medio ambiente, entre otros.

