Carlos Rúa: “Queremos que los candidatos nos digan cuál será su compromiso con las regiones”

Como presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales, ¿qué espera de los dos candidatos presidenciales?

Queremos saber ¿cuál va a ser su compromiso con las regiones y los gobiernos locales? , ¿cómo van a trabajar?, ¿van a descentralizar los programas sociales o los proyectos solo se van a comunicar a las regiones?, ¿cuál va a ser su accionar en temas de la pandemia, van a enlazarse con las Diresas? ¿Cuál es su plan cuando estamos tan cerca del bicentenario?

De lo que vio de los candidatos, ¿cómo es que han tratado el tema de la descentralización?

No se toca casi nada, desde la primera vuelta. Solo escuchamos discursos, más se orientan a atacar a las regiones... Debería haber una propuesta, por ejemplo, de cómo quieren destrabar las evaluaciones que se hacen en Lima de los proyectos de inversión pública. Porque para que una región comience a ejecutar una obra debe tener certificación ambiental y eso dura uno o dos años. Igual hay un problema con la línea de contratación del Estado. Es decir, hay que ver cómo van a ver el tema de la inversión pública en las regiones, de parte del gobierno nacional. Cuál va a ser la propuesta económica y sus medidas. También cómo va a ser la elaboración del presupuesto porque manejan desde Lima la aprobación del presupuesto público para las regiones y lo aprueba el Congreso.

En campaña se alude a los gobiernos regionales para señalar incumplimientos al ejecutar presupuestos, ¿eso revela el centralismo de los que no ven cómo los gobernadores enfrentan la burocracia limeña?

Así es, porque gran parte de los presupuestos están en el Ejecutivo. Y las regiones manejamos una parte menor. Hay municipios que, por ejemplo, reciben 30 mil soles al mes, entonces ¿qué hacen con ese monto? Y hay un promedio de 300 a 400 municipalidades. Y hay regiones que no reciben canon... Entonces queremos saber cuál es el compromiso del gobierno nacional con las regiones. En lo que es transferencia de recursos, es bueno saber que a veces se transfiere en el último trimestre, a veces hasta el 28 de diciembre envían el presupuesto… eso se debe mirar no superficialmente sino técnicamente.

A veces se habla de transferir montos, pero no se habla de transferir capacidades, ¿no?

Sí, y a veces nos transfieren funciones, pero no nos transfieren recursos. Nos dan tareas para ejecutar en las regiones, pero no acompañan, es un tema que peleamos desde hace muchos años. Es más, hasta hay duplicidad de funciones entre las regiones y algunas unidades ejecutoras que tiene el Estado. Ejemplos: PRONIED en educación, PRONIS en salud, y así tenemos varias instancias gubernamentales que al final no dan apoyo necesario para fortalecer los gobiernos regionales.

¿En la segunda vuelta no ha escuchado aún una propuesta interesante sobre regiones?

No.

Keiko Fujimori habló de dar el 40% del canon directo a la población.

Hay propuestas que a veces se lanzan a la opinión pública, pero deben ser revisadas. Hay que sustentarlas técnicamente. Por cierto, el canon muchas regiones ni lo recibimos. Algunas somos regiones del hambre y allí se necesita una distribución equitativa en función a la explotación de cada territorio. Si van a entregar a cada persona, no sé qué mecanismo se utilizará.

Pedro Castillo dice que recuperará el gas de Camisea...

Igual... Son temas que hemos escuchado, pero todo ello debe ser informado y sustentado técnicamente.

¿Les pide que aterricen sus propuestas?

Sí, de qué manera, el cómo... Más allá de ello, debemos pensar en fortalecer los gobiernos locales y regionales.

Hay quienes piden más debates en Lima, otros que se hagan en regiones. ¿Qué opina?

Mucho depende de los dos candidatos. Va a depender mucho de la voluntad política de ellos. Un debate de los dos candidatos en las regiones nos parece importante para mirar de manera directa lo programático en cada territorio. Pero, bueno, cada candidato tiene su estrategia, y nosotros la respetamos. Mantenemos nuestra neutralidad en la Asamblea.

En la primera vuelta hubo un resultado que, según los analistas, revela un malestar en las regiones, ¿lo cree así?

Es una señal que se debe evaluar. Las regiones siempre hemos estado pidiendo el apoyo del gobierno nacional en proyectos estratégicos. Creo que la gente ha votado viendo esas falencias porque hay proyectos inconclusos, carreteras que no se han terminado, por ejemplo en Ayacucho, de San Francisco al Vraem, más de 10 años que no se termina. Pienso que en los últimos años ha habido muchas falencias y la gente está disconforme no solo con el gobierno central, no hay que olvidar el centralismo regional.

Ha crecido el centralismo de las grandes provincias, ¿no?

Así es, cada región es para analizar. Es necesario que el gobierno nacional tenga una hoja de ruta en los proyectos emblemáticos en cada región. Nosotros tenemos las mancomunidades regionales y allí tenemos proyectos emblemáticos que necesitan ser atendidos y creo que si el gobierno da una mirada a esos proyectos va a tener mejores reflejos, y en las siguientes elecciones la población va a mirar que el Estado está más cerca de sus necesidades, entendiendo que el Estado somos todos, las regiones, las municipalidades, y que el gobierno nacional tiene la mayor cantidad de recursos y decisiones en estos momentos.

¿Qué expectativas tiene de esta segunda vuelta?

La población está evaluando. Por eso, como asociación queremos canalizar un foro con los candidatos. Ya hemos cursado las invitaciones. Queremos que respondan si se va a dar o no. No es un debate sino una exposición. Y también alcanzarles algunas propuestas.

Propuestas para...

La descentralización en este bicentenario como atención prioritaria, para saber qué más haremos ante la pandemia, pues esta no va a terminar el 28 de julio; o cómo mejoraremos la economía regional, qué se hará para la reactivación económica; saber si habrá más inversiones, o qué nos espera a las regiones.

