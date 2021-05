Jorge Muñoz exhorta a peruanos a “no votar en blanco ni viciado”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que, a pesar de que faltan más de tres semanas para la segunda vuelta electoral, los ciudadanos tienen “que pedirles a los candidatos exponer sus mejores propuestas”.

Asimismo, se refirió a la negativa del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de no aceptar los cuatro debates presidenciales propuestos inicialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que ahora busca que sean solo dos.

“Escuché a un candidato que está un poco renuente al poder hacer sus visiones o ir a los debates. Nosotros como ciudadanos necesitamos muchos debates y ver cuáles son las mejores propuestas . Estas propuestas, además, deben respetar la institucionalidad, y nos deben permitir tener una visión a futuro y que podamos seguir creciendo”, declaró durante una transmisión en canal N mientras supervisaba la Feria para Emprendedores organizada por la Municipalidad de Lima.

Por otro lado, Muñoz aclaró que “ya no tiene ninguna vinculación” con Acción Popular, en referencia al acuerdo que emitirá dicha agrupación este 15 de mayo sobre su eventual apoyo a uno de los candidatos.

Seguidamente, el burgomaestre sostuvo que “no se debe esperar a última hora” para tomar una posición con miras a la segunda vuelta electoral el próximo domingo 6 de junio.

“Yo no tengo ya más vinculación con Acción Popular, que eso quede bien claro. (...) No hay que esperar a última hora para poder definir la situación. Hay que ir viendo y es evidente que a estas alturas del partido ya tenemos información, pero (siempre) hay alguien que no tiene visión todavía, para eso se necesitan los debates”, expresó.

En otro momento, la autoridad edil exhortó a los peruanos “a no votar en blanco ni viciado” y acudir a su centro de votación el próximo domingo 6 de junio con la finalidad de elegir “a quien ofrezca el mejor programa para el desarrollo del país”

“Lo que sí es importante es que tenemos que tomar posición, no debemos votar en blanco ni viciado, ni no ir a votar . Este es el momento de las definiciones (…). Hay que ir a votar. No puedo expresarme, ni por uno o por otro, porque soy autoridad, pero ya lo tengo muy claro que debemos ir a votar por quien tenga una visión clara del país. No podemos votar por alguien que no nos ofrezca establecimiento, una seguridad y que amenace a las instituciones. Esa es mi visión”, añadió.

