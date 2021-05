Los periodistas Yldefonzo Espinoza y Humberto Espinoza denunciaron que la gerencia de Radio Áncash optó por dejar de retransmitir el programa que ellos realizan. La decisión se debe a que los dos hombres de prensa son críticos con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Noticiario Áncash, espacio conducido por ambos, se transmite originalmente por la señal de El Tuku Digital. No obstante, los periodistas ofrecen este programa para que sea retransmitido en otros medios sin cobro alguno.

“ Es la decisión de la radio que es afín a Fujimori . Me apena porque esa ha sido mi casa muchos años, pero respetamos su decisión. Nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de informar por presiones políticas. Si no lo quieren pasar, no hay problema. Igual, nosotros seguimos haciendo nuestro programa con total libertad”, declaró Humberto Espinoza en diálogo con el IPYS (Instituto Prensa y Sociedad).

Según la versión de los hombres de prensa, la radio tomó la decisión porque el noticiero tiene una postura crítica contra la lideresa del fujimorismo. Relataron que el gerente de Radio Áncash, Dante Moreno, les dijo: “Ustedes hablan mucho del lápiz, de Pedro Castillo, y le dan duro a Keiko Fujimori y como tal, el noticiario ya no va ”.

Tribunal de Ética expresa su preocupación por cobertura de la campaña

Esta denuncia de los dos periodistas ocurre un día después de que el Tribunal de Ética expresara, a través de un comunicado, su preocupación por la cobertura electoral de los medios, e invocara a la imparcialidad y transparencia.

“El Tribunal reconoce el derecho y libertad con la que cuentan los medios de comunicación privados para tomar las decisiones que juzguen más convenientes para su organización”, dice el documento. “Sin embargo, cuando estas decisiones tienen relación o pueden tener repercusión sobre asuntos de interés público, como es el caso de una campaña electoral presidencial, se debe considerar el valor fundamental de transparencia”, agrega.

El colegiado también se muestra preocupado “sobre decisiones empresariales poco claras que impactan sobre asuntos de interés público” y pide a los medios de comunicación a ser transparentes con sus motivaciones, sobre todo, cuando se involucra a una candidatura.

De igual forma, el pronunciamiento señala: “Con prescindencia de la línea editorial, que libre y transparentemente adopte cualquier medio de comunicación, exhortamos a todos ellos, asociados o no, a diferenciar claramente la opinión de la información, y a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.