Desde la primera vuelta hasta la fecha, Keiko Fujimori viene incrementando su intención de voto y ha reducido la distancia que la separaba de Pedro Castillo, quien aún se mantiene primero en las encuestas.

Mientras que el postulante de Perú Libre tiene el respaldo de las agrupaciones políticas de izquierda, la lideresa de Fuerza Popular ha obtenido el apoyo de partidos de derecha, como el liderado por Rafael López (Renovación Popular) o de centro derecha como el de César Acuña (Alianza para el Progreso).

El pasado 8 de mayo ambos políticos fueron tema de conversación debido a que López realizó unas declaraciones inaceptables sobre Castillo durante un mitin en apoyo a Fujimori y Acuña se reunió con dicha candidata para expresarle su respaldo.

Los dos políticos podrían contribuir a la campaña de Fujimori para ganar las elecciones generales, no obstante, ambos han sido y vienen siendo criticados por diversas razones, por lo que dicho respaldo también conseguiría perjudicarla.

Rafael López

El empresario y líder de Renovación Popular fue cuestionado hace pocos días por haber invocado la muerte de Pedro Castillo durante un mitin realizado en Lima. Varios miembros de Fuerza Popular, incluida Fujimori, rechazaron sus declaraciones, también lo hicieron la Iglesia católica, políticos y el Poder Ejecutivo.

“Viva el Perú, viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”, dijo el representante de Renovación Popular, quien luego, junto a las personas que lo acompañaban, cantaron el himno nacional y levantaron la bandera del Perú.

Ante las críticas, López se pronunció en Twitter aseverando que se refería a la muerte política de Castillo, detalle que no mencionó durante la actividad.

El expostulante se caracteriza por tener un discurso que causa controversia y ha realizado difamaciones antes de los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en primera vuelta, como el que hizo contra la periodista Mónica Delta, a quien luego le pidió disculpas.

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, dijo aquella vez a través de un canal de noticias de Facebook.

A pesar de estos exabruptos, el empresario recibió el respaldo de casi el 12% de los electores que fueron a votar y por poco accede a la segunda vuelta que se realizará el próximo 6 de junio.

Su discurso podría perjudicar a Fujimori

En ese sentido, Alejandro Mejía, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en diálogo con La República, comenta que el discurso de confrontación del excandidato podría perjudicar a Fujimori y, además, evidencia que no fue muy bien asesorado durante la primera vuelta.

“En política, hay que tener mucho cuidado con el tipo de frases que se usa. El tipo de discurso confrontacional que tiene López puede restarle un poco de apoyo a Keiko Fujimori , más ahora que tiene una actitud conciliadora, comportamiento que López no resaltaba durante su campaña”, dice.

“Puede jugarle en contra a Fujimori por ser un tipo tan controversial y no sabemos si pueda finalmente sumarle o restarle. Si nos damos cuenta, una declaración simple ya le está retando votos y generando percepciones negativas”, añade.

El especialista indica que en Lima, lugar donde López obtuvo una gran cantidad de votos, su apoyo sí podría influir en los electores si es que ahonda en los temores que puede generar Castillo.

La politóloga Laura Arias también asevera que las últimas declaraciones de López sobre el postulante de Perú Libre pueden afectar negativamente a la candidatura de Keiko Fujimori.

“A los dos actuales candidatos se les cuestiona por no garantizar la democracia y que un apoyo como Renovación Popular esté diciendo estas cosas no demuestra democracia, tampoco un juego limpio. Es un discurso peligroso y eso no sería positivo para Fujimori . ”, apunta.

Asimismo, señala que Fujimori debió haberse deslindado con mayor claridad del discurso de López, ya que lo dicho por el líder de Renovación Popular puede generar dudas en algunos electores que votarán por ella tras considerarla el “mal menor”.

“Fujimori tiene muchos votantes en estos momentos por considerarla el mal menor, no porque quieran que sea presidenta y este discurso puede afectar un poco a este grupo de electores generando dudas”, explica.

Sin embargo, la analista agrega que le parece interesante que el excandidato presidencial haga campaña en contra de Castillo y en favor de Fujimori.

“Eso me parece interesante porque es alguien que está gastando recursos, viajando, es como darle una campaña gratis en favor de Fujimori, que en teoría son gastos que asume su partido y no Fuerza Popular”, precisa.

López postuló a la presidencia en las elecciones generales el último 11 de abril. Foto: La República

César Acuña

El también empresario y excandidato a la presidencia por APP, César Acuña, es otro de los actores políticos que ha hecho público su apoyo a Fujimori y la calificó como una mejor alternativa que Castillo.

“La decisión ha sido tomada sin haber conversado con la candidata. No hay nada por debajo de la mesa, no hay algún arreglo ni interés personal. Es mi país, y por mí país, me la voy a jugar”, manifestó Acuña durante un mitin en Cieneguilla.

APP tiene una visión más parecida a la de Fuerza Popular que a la de Perú Libre, ya que ambos tienen ideas de derecha. Sin embargo, las críticas han venido más por el lado de su líder, ya que poco antes de las elecciones fue publicado el libro Plata como cancha, en la que el escritor Christopher Acosta realiza una investigación sobre la forma con la que el político habría adquirido varios títulos gracias a su fortuna.

Asimismo, la elocuencia para expresarse ha sido otra de las debilidades del dueño de la Universidad César Vallejo, siendo víctima de memes y críticas.

No obstante, Acuña tiene el poder económico para desplazarse por el Perú y poder realizar una campaña política a favor de Fujimori o en contra de Castillo. Además, obtuvo el 6% de votos, con lo que quedó en el séptimo lugar en la primera vuelta.

El apoyo del norte podría beneficiar a Fujimori

La mayoría de votantes de APP se encuentra en el norte, principalmente en La Libertad, donde Acuña fue el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera fase. En esta macrozona, Keiko Fujimori también tiene un gran número de simpatizantes. En ese sentido, Mejía asevera que tener el apoyo de esta macrozona sería beneficioso para la lideresa de Fuerza Popular.

“ Acuña tiene la maquinaria política , hay autoridades en distintas regiones y en Lima siempre ha tenido una bancada importante desde hace varios años y lo segundo es que tiene apoyo del norte . Hay un cambio en el respaldo de Castillo que hace unas semanas no era así y ahora hay una preferencia un poco más alta hacia Keiko Fujimori. Entonces, el tipo de arrastre que puede tener su apoyo puede ser positivo, sin olvidar el trabajo partidario que tiene APP en el norte”, comenta.

En esa misma línea, recalca que la poca elocuencia de expresarse de Acuña no afectaría negativamente a Fujimori, sino, por el contrario, toma más relevancia con sus ideas y programas que intente impulsar.

“Acuña es un personaje tan caricaturesco que, a veces, no le toman tanta importancia en la forma de declarar, pero sus ideas y programas pueden calar un poco más con el electorado. No creo que el aspecto comunicacional afecte, salvo una declaración fuera de lugar. Lo que más le podría restar a Fujimori es un discurso confrontacional y eso es lo que representa López”, señala.

Por su parte, Arias reafirma que el apoyo del líder de APP podría ayudar a Fujimori en el norte, ya que es una zona con muchos indecisos y es el lugar donde ambos obtuvieron una gran cantidad de electores.

“Acuña tiene bases fuertes en Lambayeque y La Libertad, que lo apoyaron para ser presidente. Allí sí podría ser beneficioso para Fujimori porque ella quedó segunda y podría influir en los indecisos ”, manifiesta.

“Este impacto por el respaldo de Acuña no se dará mucho en otras partes del Perú, pero sí en el norte”, añade.

cesar acuña foto: john reyes

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.