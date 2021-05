Pedro Castillo pidió debatir con Keiko Fujimori en compañía de sus padres

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo se refirió sobre un segundo debate de cara a la segunda vuelta contra keiko Fujimori (Fuerza Popular) donde remarcó que para un próximo intercambio de propuestas se tiene que demostrar lealtad por la familia.

De esta manera, Pedro Castillo pidió a Keiko Fujimori que el debate sea acompañado por los padres de cada uno, considerando que la población del país tiene que saber que los aspirantes presidenciales no tienen ‘rabo de paja’.

“Pido a la señora Fujimori que nos sentemos a debatir, primero demostrando lealtad por el seno familiar, cara a cara, con nuestros padres, yo le traigo a los míos y ella trae a los suyos para demostrarle al país que no tenemos rabo de paja , hoy el Perú necesita espacios de confianza”, dijo en una conferencia desde la región de Loreto.

Minimiza sondeos

Durante sus actividades proselitistas, Castillo también restó importancia sobre los últimos sondeos que elaboró IEP Y CPI donde marcan un ligero acercamiento de Keiko Fujimori en las preferencias electorales en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Según dijo “ No me preocupa, no le voy a dar importancia y tampoco me interesa centrarme en estas encuestas (…) desde un principio, desde que tuve la oportunidad de ser entrevistado por un medio capitalino, cuando se ignoraba nuestra candidatura, ni siquiera aparecíamos nosotros en la primera vuelta”, manifestó.

Sobre amenazas de López Aliaga

Asimismo, Pedro Castillo agradeció a la prensa internacional por el respaldo luego de las declaraciones del expostulante presidencial Rafael López Aliaga, quien invocó su muerte junto al secretario general de su partido político Vladimir Cerrón, en un mitin que realizó a favor de la postulación de Keiko Fujimori, el último 8 de mayo.

“Se viene cuestionando falsamente que nuestra candidatura tiene tendencias comunistas, chavistas, pero en la práctica ellos conviven con el fascismo, no vamos a entretenernos en esas cosas”, remarcó.

