Lescano sobre AP: “No tenemos la obligación de votar por Keiko o Castillo”

El excandidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ratificó que viciará su voto en la segunda vuelta electoral. Y también comentó que en su partido político no están obligados a inclinarse por alguno de los dos aspirantes al sillón de Pizarro: ni por Keiko Fujimori de Fuerza Popular ni por Pedro Castillo de Perú Libre.

“Considero que, ante la situación que estamos viviendo, los dos candidatos no nos garantizan un buen gobierno. Nosotros no tenemos la obligación de votar por uno de ellos, porque estaríamos traicionando los principios del partido (AP) . No estaríamos actuando responsablemente porque yo tengo que votar por dos opciones buenas y elegir la mejor, no por dos opciones malas”, declaró Lescano en Canal N.

“Por lo tanto, el voto de protesta (el blanco o viciado) es un mensaje que se quiere dar a cualquiera que gane en segunda vuelta y decirle que no va ingresar con respaldo mayoritario . Hay un sector que no apuesta por ustedes (los postulantes presidenciales), que los va a vigilar, fiscalizar y que, ante cualquier cosa negativa que haga uno, nosotros vamos a salir a las calles a protestar”, agregó.

El excongresista aseguró que ninguno de los dos candidatos lo ha convencido y que tampoco les cree lo que prometen: “En el Perú, he visto que se han prometido cosas, han firmado documentos y nunca hicieron nada. (...) A veces se acomodan las cosas para ganar votos y eso es una trampa para el Perú. Estamos, luego, en vacancias, inestabilidad y una serie de cosas”.

Acción Popular aún no toma postura sobre segunda vuelta

Yonhy Lescano también dijo que pronto Acción Popular tomará una decisión sobre la segunda vuelta electoral, que se disputará el domingo 6 de junio entre Fujimori y Castillo. No cree que la agrupación opte por apoyar alguna candidatura del balotaje.

“Pienso que en la línea del partido no hay posibilidad de respaldar de forma contundente alguna de las opciones. Creo que se debe acordar, en el mejor de los casos, que cada uno pueda optar por el voto que tiene que emitir en la segunda vuelta”, concluyó.

