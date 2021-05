Guerra García: Estrategia de Castillo ha cambiado y no sabemos su posición

El jefe de plan de gobierno y virtual congresista de Perú Libre, Hernando Guerra García, se manifestó sobre el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y consideró que ya no conocen qué posición ha tomado, pues asegura que ha ido cambiando de estrategia de cara a la segunda vuelta.

“ La estrategia del señor Castillo ha ido cambiando poco a poco y ya no sabemos cuál es la posición porque yo comprendo que alguien puede evolucionar en su pensamiento, pero hacerlo en cuatro semanas, es algo que deja por lo menos pensando”, expresó en diálogo con Canal N.

Asimismo, Guerra García recordó que el partido de Castillo debe reconocer y aceptar a su líder, fundador e ideólogo, Vladimir Cerrón. En ese sentido, expresó que en su ideario él manifiesta que “claramente son marxistas, leninistas y mariateguistas”.

Por otro lado, habló respecto a los debates que tiene planeado organizar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y cuestionó que estos aún no tienen una fecha definida debido a Perú Libre.

“Hasta ahora, en las reuniones con el JNE, la ciudadanía tiene que saber que Perú Libre pidió un solo debate, luego dijo dos. Si esto no es correrse y no es menospreciar a las organizaciones electorales, no sé qué es”, criticó. El JNE es un poder independiente que está pidiendo a Perú Libre que acepte los cuatro debates que no han sido aceptados hasta ahora”, señaló.

Castillo lidera intención de voto en encuesta IEP

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizado para La República y publicado el último domingo 9 de mayó, reveló que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, conserva el primer lugar, pero Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, logró reducir la brecha que había en las anteriores encuestas a casi seis puntos.

Este último sondeo muestra que el profesor de primaria alcanza 36,2% de intención de voto de la ciudadanía y la hija del exdictador Alberto Fujimori un 30,0% de cara a la segunda vuelta electoral que se va a realizar el próximo domingo 6 de junio.

