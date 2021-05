Castillo lidera intención de voto con 34,2% y Keiko se le acerca con 32%, según CPI

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aún lidera la intención de voto, de cara a la segunda vuelta, con 34,2% , reveló la reciente encuesta de CPI, publicada en RPP. Sin embargo, ha bajado ligeramente, pues en el anterior sondeo tenía 35,5%.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha logrado aumentar casi nueve puntos porcentuales. Antes obtenía 23,1% y en el estudio actual registra un 32% . Es decir, está a poco más de dos unidades de alcanzar a su contendor.

De igual forma, la encuesta señala que un 18,5% votaría en blanco o viciado en la jornada del 6 de junio, mientras que un 15,3% aún no decide a qué aspirante al sillón de Pizarro elegirá.

El sondeo también indica que el maestro de escuela encabeza las preferencias en el interior del país con 38,8% contra el 28,0% de la candidata del fujimorismo. No obstante, en Lima Metropolitana y el Callao la historia es otra: Keiko logra 39,0% y Pedro, 25,9%.

El profesor también lidera en Lima provincias (39,2%), en la costa sur (34,1%), en la sierra centro (52,2%), en la sierra sur (60,5%) y, en general, en el ámbito rural (43,6%).

En tanto, la hija del exdictador Alberto Fujimori se lleva las preferencias electorales en la costa y sierra norte (36,7%), en el oriente (38,6%) y en el ámbito urbano (28,8%).

Encuesta CPI para RPP.

¿El debate en Chota influyó en la intención de voto?

Las personas encuestadas también fueron consultadas sobre si el debate en Chota, Cajamarca, les hizo cambiar de opinión en cuanto a su intención de voto. Solo el 5,1% respondió que sí, mientras que un 91,2% dijo que no. Además, un 3,1% señaló que no sabe o no opina.

De los que respondieron que sí, un 63% indicó que cambiaron su voto a favor de Keiko Fujimori y un 37% lo hizo a favor de Pedro Castillo.

La encuesta fue realizada de manera presencial entre el jueves 6 y sábado 8 de mayo y se realizó a 1.600 personas. Tiene un nivel de confianza de 95,5% y un margen de error de 2,5%, arriba y abajo.

