El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no tiene “ningún inconveniente” para aceptar un nuevo debate con su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. También dijo que, si ella quiere un nuevo encuentro para discutir propuestas, que ponga la fecha y la hora.

“Cualquiera sea la hora, el sitio, el pueblo lo que quiere es escuchar lo que vas a hacer por el país. Por nuestra parte no hay problema, s i la señora quiere ir a debatir a un lugar, que diga la fecha, la hora ”, declaró el maestro de escuela en una reciente entrevista con el diario La República.

También aseguró que él no puede huir de los debates. “El que nada nada debe, nada teme”, expresó, para luego agregar: “Cómo correrme de un debate, que son cosas que el pueblo necesita y, más allá de ello, estamos haciendo una convocatoria amplia al pueblo peruano, a sus organizaciones, a sectores que no han tenido la oportunidad por mucho tiempo, para debatir cómo sacar adelante el país”.

El profesor también fue consultado sobre si es real el ofrecimiento de discutir ideas frente al penal Santa Mónica de Chorrillos y respondió que los debates se tienen que realizar en cualquier espacio.

“ No solamente puede ser en un penal, puede ser en la costa, en la sierra, en la selva, con las autoridades, los sectores más vulnerables . Me gustaría hacerlo, por ejemplo, en la zona del friaje, donde están los niños esperando la presencia del Estado; me gustaría hacerlo donde hay contaminación ambiental. Estamos acá para que el pueblo te escuche”, aseveró.

Sin embargo, a menos de un mes para el balotaje, que se llevará a cabo el 6 de junio, Perú Libre y Fuerza Popular aún no han llegado a un acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para saber cuántos debates oficiales se realizarán. Según fuentes de esta redacción, ahora el JNE solo está planteando dos eventos de los cuatro iniciales, debido al corto tiempo que queda para la segunda vuelta.

Ante esta situación de incertidumbre, Castillo dijo: “Justo voy a conversar con nuestra personera oficial para que me haga el informe correspondiente, y luego me voy a pronunciar”.

Encuesta IEP: Castillo baja y Keiko sube

El diario La República también publicó este domingo 9 de mayo la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la cual reveló que Pedro Castillo de Perú Libre ha bajado su intención de voto hasta 36,2% (en el anterior sondeo tenía 41,5%), mientras que Keiko Fujimori ha subido a 30,0% (antes alcanzaba 21,5%).

De igual forma, el estudio señala que en el sector socioeconómico A y B, la candidata de Fuerza Popular tiene una gran ventaja: 51,4% de preferencias electorales frente al 23,8% de Pedro Castillo.

En tanto, en el sector socioeconómico C, hay una disputa reñida entre ambos aspirantes al sillón presidencial: el maestro de escuela tiene 31,8%, pero es superado, ligeramente, por la lideresa del fujimorismo, quien ha alcanzado 32,8%. Por último, en el sector socioeconómico D y E, Castillo obtiene una amplia ventaja: 44,3% contra el 19,0% de Fujimori.

