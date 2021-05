Mitad de los que vieron debate considera que influyó en su intención de voto

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos para La República, la mitad de las personas que vieron u oyeron el debate presidencial del pasado 1 de mayo en Chota considera que este evento influyó en su intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 6 de junio de 2021.

Los resultados del sondeo indican que un 50% menciona que el debate fue fundamental para poder escoger a su candidato, mientras un 46% considera que no, y un 4% no sabe o no precisa.

Asimismo, un 82% de ciudadanos está seguro de que el debate le ha permitido conocer mejor a los candidatos a la presidencia de la República y un 90% piensa que el evento en Chota ha mostrado que se pueden hacer este tipo de encuentros fuera de Lima.

¿Quién ganó el debate?

Según las cifras de IEP, el 41% de peruanos que vieron el debate cree que la ganadora fue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por su parte, un 37% opina lo contrario y afirma que el ganador fue el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Para las personas que se encuentran en el nivel socioeconómico A/B, la ganadora fue claramente Fujimori con un 52% frente a un 25% de Castillo.

En el nivel socioeconómico C está más parejo, pues la lideresa de Fuerza Popular obtuvo un 42%, seguido de un 35% para el candidato de Perú Libre.

No obstante, en el nivel socioeconómico D/E, quien salió victorioso fue Pedro Castillo con un 46%, 12 puntos porcentuales por encima de Keiko Fujimori que obtuvo un 34% de respaldo.

