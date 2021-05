Keiko Fujimori sobre amenazas de López a Pedro Castillo: “Se han excedido”

Exceso. Keiko Fujimori, aspirante a Palacio de Gobierno con Fuerza Popular, se refirió a las amenazas y convocaciones de muerte que dio el excandidato de Renovación Popular, Rafael López, a su contendor Pedro Castillo de Perú Libre en un mitin el último sábado.

En efecto, la lideresa fujimorista dijo que a pesar de agradecer el apoyo a Rafael López, y a los ciudadanos que participaron en dicha marcha a favor de su candidatura, no está de acuerdo con dichas expresiones.

“Agradezco a Rafael López, y a sus militantes por el respaldo que él ha anunciado. Agradezco a los ciudadanos que han participado ayer en esa marcha, pero yo en lo personal, no le deseo la muerte a nadie . Mi objetivo es declararle la muerte a la pandemia, al hambre, a la pobreza, a la desigualdad y a la indiferencia”, manifestó durante una entrevista en Panorama este domingo 9 de mayo.

En esa misma línea, consideró que López “se excedió” al dirigir arengas de muerte contra Castillo y con el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pues fue denunciado ante la Fiscalía por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio, y otros.

“ Creo que son declaraciones que se han excedido . Aquí mi reflexión es para todos: no caigamos en esta polarización, no caigamos en esta guerra de odios que fue iniciada por Pedro Castillo y su grupo político en la que ellos proponen una lucha de clases. De nuestro lado, creo que acá es bien importante reflexionar: el fuego se apaga con agua, no con más fuego. Entonces, frente a la actitud violenta del otro grupo político, nosotros debemos responder con propuestas”, señaló.

Por otro lado, Keiko Fujimori reiteró que de llegar a la presidencia formará un gabinete pluripartidario donde se convocará priorizando la experiencia y la capacidad de las personas que asuman los cargos.

Además, volvió a asegurar que el primer ministro de un eventual gobierno suyo no será fujimorista y que “está en la obligación” de generar consensos y alianzas como lo hizo con César Acuña de Alianza para el Progreso (APP).

“Fuerza Popular solo tendrá 24 congresistas y estamos en la obligación de buscar consensos de dialogar y debatir y ponernos de acuerdo con varios partidos políticos. Eso lo reflexionamos con César Acuña y somos conscientes que tenemos que tener mucha apertura y mucha tolerancia, pero priorizando los temas importantes del país: la lucha contra la pandemia y la reactivación económica”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.