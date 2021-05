Keiko Fujimori lidera las preferencias en Lima Metropolitana, según IEP

A menos de un mes para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, la población se encuentra decidiendo o ya tiene definido su voto para quien sería el próximo presidente de la República.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República reveló que en Lima Metropolitana el respaldo de la ciudadanía es mayoritariamente hacia Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, pues ostenta un 41,7%. Por su parte, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo en esta macrozona el 27,1%.

Estos porcentajes, a diferencia del sondeo anterior realizado del 17 al 21 de abril, muestran que existe un incremento en el apoyo a la heredera del fujimorismo, debido a que para ese entonces alcanzó el 31,4%, mientras que el docente cajamarquino consiguió un 29,3%. En ese momento había un empate técnico, según indicó IEP.

Asimismo, en Lima Metropolitana también existe un 19,1% que ha elegido sufragar en blanco o nulo. El 7% todavía no decide o no precisa por quién votará, y el 5,1% no apoyaría a ninguno o no iría a las urnas el próximo 6 de junio.

Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori en Perú urbano y rural

La investigación del Instituto de Estudios Peruanos que se desarrolló del 3 al 6 de mayo también precisó que Pedro Castillo supera a su contrincante en el Perú urbano y Perú rural.

En el ámbito urbano, el maestro de escuela obtuvo el 35,3% de apoyo de la población apta para votar, en tanto que en el rural, 52,4%. Estas cifras son mayores que las que logró Keiko Fujimori, ya que en la primera zona contó con el respaldo del 30,3%, mientras que en el rural, 10,9%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.