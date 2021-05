IEP: Pedro Castillo se mantiene como favorito en el sur con 43,9%

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, tiene más del doble de puntos porcentuales en la intención de voto que su contendora, Keiko Fujimori, en la macroregión sur.

A menos de un mes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, Castillo obtuvo un 43,9% de respaldo en esta zona, mientras que la lideresa de Fuerza Popular alcanzó un 19,8% en las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Apurímac.

Asimismo, el sondeo a nivel nacional reveló que un 24,3% votaría en blanco o nulo , un 7,3% aún no se ha decidido por una de las dos opciones y un 2,8% no estaría dispuesto a respaldar la candidatura de alguno o, en todo caso, no irá a votar.

Además del sur, el candidato de Perú Libre también lidera en el norte, centro y oriente. La única macroregión en la que Fujimori se posiciona en el primer lugar es en Lima Metropolitana.

Si bien mantiene su ventaja, Pedro Castillo disminuyó algunos puntos porcentuales, ya que en la encuesta anterior de IEP tenía el respaldo del 54,7% del electorado en la región sur, mientras que Keiko Fujimori obtuvo solo el 12,3% en dicha zona.

