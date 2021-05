IEP: ¿cómo sería la votación sin incluir a Lima Metropolitana?

Lima Metropolitana es la zona donde se concentran gran parte de los habitantes del país, por lo que es una de las regiones más importantes al momento de elegir a una autoridad nacional, como el próximo presidente de la República. La última encuesta de IEP, realizada para la República, ha revelado la notable diferencia en la intención de voto entre Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sin contar este sector.

Fujimori conseguiría 23,9% de respaldo en la segunda vuelta electoral el próximo domingo 6 de junio, mientras que por otra parte Castillo casi duplicaría la cifra con un 40,9% de respaldo de la ciudadanía.

El estudio hecho a nivel nacional detalla, además, que contando a todas las zonas del país el profesor cajamarquino cuenta con un 36,2% de intención de voto de la población y la lideresa de Fuerza Popular un 30,0%.

Asimismo, el voto blanco o nulo alcanzaría un 21,3% y las personas que aún no deciden su voto representan al 13,6%. Además, el 3,8% aseguró que no acudiría a votar o no elegiría a ninguno de los dos postulantes.

Preferencias en Lima Metropolitana

En la misma línea, el sondeo reveló también que en Lima Metropolitana el respaldo de los ciudadanos es mayoritariamente hacia Fujimori, quien conseguiría un 41,7% de apoyo en los próximos comicios. Castillo, por su parte lograría obtener el 27,1% de los votos en esta macrozona.

En comparación a la última investigación hecha por IEP en abril, en esta se especifica que existe un aumento en el apoyo a la hija del exdictador Alberto Fujimori, pues ese entonces alcanzó el 31,4%, mientras que el representante de Perú Libre sumó un 29,3%. Debido a estas cifras, en aquel momento IEP calificó esto como un empate técnico.

Castillo supera a Fujimori en Perú urbano y rural

La encuesta reveló, además, que en el ámbito urbano, el profesor alcanzó el 35,3% de apoyo de la población apta para votar, en tanto que en el rural, 52,4%. Estas cifras son mayores que las que logró Keiko Fujimori, ya que en la primera zona contó con el respaldo del 30,3%, mientras que en el rural, 10,9%.

