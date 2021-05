IEP: Castillo es percibido como el más capacitado para luchar contra la corrupción

De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, es percibido por el electorado como el más capacitado para luchar contra la corrupción.

A menos de un mes de las próximas Elecciones Generales del 6 de junio de 2021, el 58% de la ciudadanía considera que el líder de Perú Libre estaría mejor capacitado para hacer frente a la corrupción . Mientras tanto, solo un 23% opina que quien cumpliría mejor esta función es la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por otro lado, solo el 1% de los peruanos cree que ambos tendrían la capacidad de afrontar satisfactoriamente los problemas acarreados por la corrupción.

Asimismo, un 14% está convencido de que ninguno de los candidatos sería una buena opción y un 4% no sabe o no precisa.

Propuestas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori contra la corrupción

El aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, mencionó durante un mitin en la plaza de armas de Jaén, Cajamarca, su propuesta de muerte civil como parte de la lucha contra la corrupción, pese a que la Corte Suprema confirmó la sentencia de Vladimir Cerrón.

“Es penoso y vergonzoso ver a un alcalde que va allá (a Lima) a pedir presupuesto para su pueblo, le ofrecen un millón de soles y ese millón no llega a Jaén, no llega a Chirinos, no llega a Pungará. Le dicen: ‘Te voy a dar el millón de soles, pero el 5% para acá, el otro cinco para acá’… ¿y mi pueblo? ¿Dónde queda? Nunca más, hermanos. Muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo robado”, sostuvo.

Mientras tanto, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, admitió que en los gobiernos de su padre hubo corrupción, pero intentó justificarse y señaló que ese problema viene de atrás y se ha mantenido en los regímenes, principalmente en los últimos 20 años.

“Es verdad que la corrupción atacó al gobierno de mi padre, pero Fuerza Popular no ha tenido oportunidad de ejercer el gobierno”, señaló en RPP. Y añadió que “la corrupción no nace en el gobierno de Alberto Fujimori, el problema de este flagelo es transversal, y lamentablemente viene atacando a diferentes gobiernos”.

Una de sus propuestas fue empoderar a la Contraloría, darle capacidad sancionadora, control concurrente y trasparencia al cien por ciento. Sin embargo, cuando Fuerza Popular tuvo mayoría en el Congreso que fue destituido no aprobó ninguna de las iniciativas presentadas por este organismo para fortalecer su capacidad de fiscalización y sanción.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.