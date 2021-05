IEP: 66% de ciudadanos asegura que tiene su voto decidido y no lo cambiará

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en diario La República, señala que el 66% de los electores hábiles ya ha decidido su voto para la segunda vuelta electoral , que se disputará el 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y que no piensa cambiarlo.

De igual forma, un 14% de los encuestados indica que también tiene decidido su voto, pero que podría cambiar de opinión ante cualquier eventualidad que ocurra en las siguientes semanas previas al balotaje. El sondeo, además, revela que un 16% de los ciudadanos aún no decide a quién elegirá en las urnas , mientras que un 4% no sabe o no opina.

El estudio que publicó el IEP mostró que Castillo, candidato de Perú Libre, bajó en las preferencias electorales, con respecto a la anterior encuesta, que le daba 41,5%; ahora tiene 36,2%. En tanto, Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha logrado escalar hasta obtener un 30%. Antes alcanzaba 21,5%.

El sondeo se realizó entre el lunes 3 y el jueves 6 de mayo luego del debate presidencial en Chota, Cajamarca. Se hizo las preguntas a 1.218 personas distribuidas en 24 departamentos, 146 provincias y 421 distritos, lo que permite alcanzar un nivel de representatividad provincial de 95%. El margen de error es de 2,8 puntos, arriba y abajo.

La mitad de los que vieron debate asegura que el evento influyó en su decisión

El estudio también dio a conocer que el 50% de las personas que vio el debate en Chota, llevado a cabo el sábado 1 de mayo, Día del Trabajador, considera que este evento influyó en su intención de voto para segunda vuelta.

Asimismo, un 82% afirma que el encuentro entre postulantes presidenciales le ha permitido conocer a los candidatos que postulan al sillón de Pizarro, mientras que un 90% asevera que la jornada en la ciudad cajamarquina ha probado que se pueden hacer debates fuera de la capital.

