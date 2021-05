Galarreta tras declaraciones de López: “No es parte de nuestra campaña”

El candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular y excongresista, Luis Galarreta, deslindó a su partido de las declaraciones del expostulante Rafael López contra el representante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

Galarreta aseguró que lo dicho por el líder de Renovación Popular no forma parte de la campaña que viene realizando Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta presidencial.

“ No es parte de nuestra campaña, nosotros tenemos una campaña principal, es más, hemos quedado en ofrecer las propuestas , nuestra forma de ver el futuro del país, cómo queremos hacerlo y, además, hemos hablado de un gobierno abierto. Eso es verdad, pero es imposible que podamos estar midiendo las múltiples campañas e iniciativas que nacen”, señaló.

Asimismo, expresó que, desde su partido, no apoyan opiniones dirigidas a la violencia. Sin embargo, justificó a López y consideró que, en realidad, no quiso decir algo así.

“Entiendo que ha sido una opinión, por lo que he revisado en los medios, no porque lo he visto en vivo. Además, ayer hemos estado en otras actividades justamente de la campaña. Digamos, ha sido textual, pero no lo ha querido decir, pero lamentablemente, nosotros no compartimos ninguna opinión relacionada a violencia, por más que ha sido un simil”, manifestó.

El último sábado, durante una actividad proselitista que respalda la candidatura de Keiko Fujimori, Rafael López lanzó arengas invocando la muerte de Pedro Castillo y del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Viva el Perú, viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”, exclamó ante cientos de personas el excandidato de Renovación Popular.

López es denunciado por amenaza de muerte e incitación al odio

Tras sus declaraciones, López Aliaga fue denunciado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de amenaza de muerte e incitación al odio en agravio de Pedro Castillo y otras personas.

La denuncia de parte fue presentada por el abogado Edison Tito Peralta ante el despacho 22° de la Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima y fue sustentada en que los ciudadanos amenazados están facultados a exigir “el respeto máximo por la vida”.

