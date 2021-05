A un mes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021, se reduce la ventaja en el respaldo de las candidaturas presidenciales de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), para La República.

El sondeo telefónico, que consultó a la población electoral del 3 al 6 de mayo, revela que el representante de Perú Libre alcanza 36,2% de intención de voto de la población mientras que la lideresa de Fuerza Popular, un 30,0%.

Estas cifras muestran que la distancia entre los resultados de apoyo que obtuvieron ambas postulaciones se reduce a 6,2 puntos porcentuales, lo que detecta un gran descenso de la misma en comparación con el anterior estudio.

El pasado sondeo, publicado el 25 de abril, identificó que el profesor cajamarquino superaba a su contrincante con 20 puntos al obtener 41,5% de apoyo, mientras que la heredera del fujimorismo solo un 21,5%.

La actual encuesta identifica las opiniones de la población luego del primer debate presidencial en Chota, Cajamarca.

Castillo bajó en todos los niveles y Keiko subió

De acuerdo al evolutivo de las encuestas en la segunda vuelta, el representante de izquierda tuvo una reducción en las preferencias electorales en todos los sectores, mientras que la candidata investigada por lavado de activos se vio favorecida.

En el nivel de macrozonas, en Lima Metropolitana el también exdirigente del Sutep registra un respaldo del 27,1%, cifra que representa 2,2 puntos menos en comparación de hace dos semanas. Por su parte, Keiko Fujimori se impone en la capital llegando a 41,7%, lo que detecta un aumento de 10,3.

Los demás escenarios son parecidos. En el norte Castillo Terrones tiene 37,7%, tras bajar 3,7 puntos; mientras que la hija del exdictador Alberto Fujimori registra 25,2%, un ascenso de 5,4 puntos.

Castillo Terrones tenía 51,5% en el oriente, pero tras dos semanas alcanza el 42,3%, una reducción de 9,2 puntos. Por su parte, Keiko Fujimori aumentó 9,9 puntos llegando a 27,1%.

En el centro el 37,5% prefiere al candidato de Perú Libre, identificándose una disminución de 8,3 puntos; Keiko Fujimori obtiene 25,2%, 10,4 puntos más.

En el sur, el profesor cajamarquino obtiene 45,9%, 8,8 puntos menos; y la lideresa del fujimorismo llega a 19,8%, lo que representa un aumento de 7,5 puntos.

En nivel del ámbito, en Perú Urbano la candidata de Fuerza Popular con un 30,3% se aproxima a la popularidad de su contrincante, subiendo 12,3 puntos. Pedro Castillo obtiene 35,3%, cifra que muestra una reducción de 8,3.

En Perú rural, el candidato de izquierda se impone con 52,4%. Esta cifra a pesar de ser alta, es 4,3 puntos menos a lo que tuvo en el estudio pasado. A su vez, la fujimorista disminuyó a 10,9%, porcentaje de 2 puntos menos.

En niveles socioeconómicos, Keiko Fujimori continúa liderando las preferencias en los sectores A/B, con un 51,4%, en el sector C alcanzó el 32,8% y en el D/E, 19,0%. Todas estas cifras representan un aumento desde el último sondeo.

Por el otro lado, Castillo Terrones registró una disminución en todos los sectores. En el nivel A/B obtuvo un 23,8% de respaldo; en el C recibió el 31,8%, y en el D/E, se registró que el 44,3% de los encuestados lo apoyan.

En grupos etarios, la población que más dejó de apoyarlo, con una reducción de 11,3 puntos, es de 25 a 39 años que llegó a 36,5%. De 40 años a más continúan a 37,4%, una disminución de 2,1.

En el caso de Fujimori Higuchi, la población que más la respalda es de 40 años a más al registrar 32,9%. Además, quienes generaron un aumento en sus preferencias hacia la candidata, en comparación con la anterior encuesta, son los más jóvenes, del grupo 18 a 24 años.

Indecisos bajó a 8,6% y blanco/nulo se mantiene

Otra de las novedades en la nueva encuesta del IEP es que la población electoral indecisa disminuyó en 4,9 puntos: de 13,5% a 8,6%. La ciudadanía que más provocó este cambio es en la macrozona del centro bajando de 16,6% a 4,4%. En Lima Metropolitana se evidencia una disminución notoria: de 13,5% a casi la mitad 7,0%.

La variación para respaldar a algún candidato es mayor en el nivel socioeconómico C, pasando las cifras del “aún no decide, no precisa” de 14,9% a 7,1%. Además, son los más jóvenes los que optaron por salir de esta opción, de 15,7% a 7,4%, un cambio de 8,3 puntos menos.

Sin embargo, en 0,1 puntos porcentuales aumentó el grupo de quienes dicen que votarán en blanco o nulo en esta segunda vuelta, pasando de 21,2% a 21,3%. De esta población, el aumento se ve en el ámbito rural.

Perfil de los posibles votantes de Castillo y Keiko

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se identifican las características de los electores para cada candidato. Quienes prefieren a Pedro Castillo son de regiones, en un ámbito de Perú rural. Además, la mayor cantidad son hombres, trabajadores independientes, del nivel socioeconómico D/E y personas que se identifican con la izquierda.

Por el lado de Keiko Fujimori, quienes mencionan que votarían por ella son de Lima Metropolitana, personas del nivel socioeconómico A/B, personas que se identifican con la derecha, y que vieron o escucharon el debate en Chota.

Percepción de fortalezas de cada candidato

A la pregunta sobre qué postulante tiene más capacidad para ciertos temas, el 58% de la población electoral percibe a Castillo Terrones como el más capacitado para luchar contra la corrupción. El 56% lo ve como el indicado en el balotaje para mejorar la educación y un 55% en el manejo de la lucha contra la delincuencia e inseguridad.

Por su parte, Keiko Fujimori es considerada por un 47% como la que mejor manejaría la lucha contra la pandemia de la COVID-19, un 46% la señala como la indicada en la superación de la crisis económica, y un 45% la prefiere para gestionar el mejoramiento de los servicios de la salud.

