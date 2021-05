Castillo: No he venido a quitarle nada a nadie, sino a fortalecer el país

El postulante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, negó una vez más que se vaya a instaurar el comunismo en un eventual Gobierno suyo y en ese sentido aseguró que no le quitará nada a nadie de ser el próximo presidente de la República.

En una reciente entrevista para La República, el candidato fue consultado si de llegar a ser mandatario le quitaría sus propiedades a las personas e impondría el comunismo, por lo que decidió aclarar esa idea que tiene un sector de la población.

“ No sé de dónde sacaron eso. Yo no he venido a quitarle nada a nadie, por el contrario, a fortalecer el país de nuestra experiencia . Esos paneles que dicen ‘ten cuidado con el comunismo, el terrorismo, el chavismo’, y no miramos aquí las grandes desigualdades que hay en la punta del cerro, de gente que ha abandonado su tierra y no tienen nada. ¿Cómo le voy a quitar a una persona que no tiene nada?”, aseveró.

Asimismo, Castillo señaló que los empresarios que tienen temor de seguir invirtiendo es porque lo han estigmatizado, por lo que negó toda clase de posturas que se le ha dado a Perú Libre y en particular a su postulación.

“Cuando no tienes propuestas, no tienes pueblo, no tienes quién te escuche; cuando vas a un pueblo y te tiran tomates o te reciben con piedras; cuando se divulga que vas pagando gasolina a mototaxis para que te sigan, al final tienes que agredir de otra forma”, expresó.

Por otra parte, el profesor reiteró que será él quien gobierne y no el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Sin embargo, no se deslindó de él.

“ Quien va a gobernar no es el señor Vladimir Cerrón, quien va a gobernar es el profesor Pedro Castillo , es el que recibe la confianza del pueblo peruano, desde Tumbes hasta Tacna, desde Requena hasta el Callao. Y no hay necesidad de repetirlo 1.000 veces porque sería alentar que una persona reciba la confianza del pueblo para que gobierne otra”, indicó.

Castillo sigue por encima de Fujimori en intención de voto

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada para La República, Pedro Castillo conserva el primer lugar, pero la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha logrado reducir la brecha que había en las anteriores encuestas a casi seis puntos.

Esta última investigación reveló que el representante de Perú Libre alcanza 36,2% de intención de voto de la población y Fujimori un 30,0% de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 6 de junio.

