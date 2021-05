Pedro Castillo y Keiko Fujimori buscan improvisar debate en el penal de Santa Mónica

Los candidatos presidenciales de Perú Libre, Pedro Castillo, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aprovecharon sus recorridos en regiones para retarse a improvisar un debate en los exteriores del penal de Santa Mónica , en el distrito de Chorrillos, Lima.

Castillo Terrones fue quien tomó la iniciativa desde Ucayali, donde respondió a su rival fujimorista, quien desde hace semanas lo acusa de evadir los foros organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra (Chota, Cajamarca), vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica”, planteó el dirigente magisterial durante un mitin.

Como se sabe, Fujimori Higuchi afrontó prisión preventiva en ese recinto por la investigación que se le sigue en el caso Lava Jato .

Ni bien llegó a esta región de la selva, el aspirante a mandatario de Perú Libre negó que exista condicionamientos de parte de los voceros de su agrupación para discutir sus propuestas con las del partido naranja.

“Yo sigo debatiendo con el pueblo, acabo de debatir con inversionistas, más allá de las formalidades, seguiré debatiendo. Ya lo hice en Chota. La señora Keiko Fujimori, si quiere seguir asumiendo otro debate, lo asumiremos, tenemos que hacerlo con responsabilidad”, sostuvo.

Los trascendidos, hasta el momento, son que durante las negociaciones del debate que organizará el JNE, los representantes de Perú Libre no desean que haya cuatro como lo plantea el ente electoral, sino solamente dos. Los delegados del partido naranja denuncian ello. El candidato de izquierda todavía no aclara si esto es cierto o no.

Este sábado, Castillo Terrones llega a Lima. Aseguró que se reunirá con los personeros de su organización para informarse sobre las reuniones con el JNE y el fujimorismo.

Respuesta de Fujimori

La candidata de Fuerza Popular se pronunció horas después, desde Paita, Piura, a las declaraciones de su oponente de izquierda.

“Rechazo todas sus expresiones de odio, de burla y discriminación. Eso es muy lamentable. Dentro del penal no puede ser, pero sí acepto debatir en la puerta del penal. Ahí lo voy a esperar, que ponga él fecha y la hora”, expresó.

La hija de Alberto Fujimori calificó el reto de su oponente como una ofensa para las mujeres que cumplen condena en Santa Mónica. “El señor no sabe que dentro del penal hay también mucha valentía. Se nota que no conoce. Nosotros le hemos dicho que son cuatro los debates que ha propuesto el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que nos corresponde es aceptar y no correrse”, le increpó.

La distancia se acorta

La última encuesta de Datum refleja un acercamiento entre ambos postulantes a falta de un mes para la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Castillo figura, según el sondeo, con 41% de intención de voto y Fujimori Higuchi con 36%. Aún hay 23% de indecisos: 12% no sabe por quién votar y al 11% le seduce la opción del blanco o viciado.

El candidato de Perú Libre se refirió al respecto a su llegada al aeropuerto de Pucallpa.

“Las encuestas las palpo y las vivo en la calle, en el pueblo. No tengo tiempo para entretenerme en otros datos. Hoy yo estoy en este momento yendo a Atalaya, y esperemos volver a conversar como ayer en reuniones sostenidas con empresarios de Canadá, en Ucayali”, respondió al ser abordado por Canal N.

Recordemos, sin embargo, que cuando salió la encuesta de IPSOS el 19 de abril, en Cuarto poder, donde su intención de voto era 42%, por encima del 31% de la postulante naranja, el dirigente magisterial de Cajamarca salió en un vídeo en Twitter saludando los resultados.

Fujimori también se pronunció ayer sobre el sondeo de Datum. “Esta última encuesta la recibimos con alegría y con mucha prudencia porque sabemos que falta mucho. Les pido no bajar la guardia. Esta es una campaña en equipo”, comentó.

El estudio publicado por Datum el jueves corresponde a consultas realizadas el 5 y 6 de mayo. Es decir, fue después del debate en Chota, Cajamarca, pero mientras Castillo firmaba un acuerdo con Verónika Mendoza y un compromiso democrático con el país.

Exhortan a candidatos a aceptar debates del JNE

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori a aceptar los debates planteados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para esta segunda vuelta.

“Es un derecho de la población conocer e informarse sobre las propuestas y planes de gobierno presentados por los partidos políticos participantes en un proceso electoral, así como verificar la posibilidad de ejecución de estos, con la finalidad de emitir un voto informado”, sostuvo ayer el tribunal mediante un comunicado.

También recordaron que el compromiso número 9 del Pacto Ético es aceptar los debates del JNE.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.