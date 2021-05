Keiko a Castillo: “Yo lo voy a esperar en la puerta del penal Santa Mónica”

Con información de Johann Klug/URPI-LR

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la propuesta de su contendor Pedro Castillo para debatir en el penal de Santa Mónica, de Chorrillos, donde ella estuvo recluida en tres oportunidades por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

“Es lamentable que el señor Castillo cada vez que se hable de los debates ponga excusas. Hemos escuchado su propuesta de debatir en el penal Santa Mónica. Además, esta propuesta la ha hecho con la intención de burlarse, quizás de herirme, pero sobre todo de denostar de la situación por la que atraviesa la población penitenciaria. Por eso, yo rechazo tajantemente su actitud discriminatoria, machista”, declaró a la prensa.

Fujimori Higuchi aseguró que estará presente en dicho centro de reclusión para exponer sus ideas, por lo que solicitó que se le consulte al candidato de Perú Libre en qué fecha y horario se podría desarrollar este encuentro electoral.

“Más allá de sus intenciones, acá lo importante es debatir. Le pido a la prensa que le pregunten al señor Pedro Castillo a qué hora y qué día porque yo lo voy a esperar en la puerta del penal . Estaremos muy atentos a que cumpla con su palabra. Primero el debate en la puerta del penal Santa Mónica y luego los cuatro debates del JNE”, exclamó.

Fue el último viernes que el docente cajamarquino, durante una actividad proselitista en Ucayali, le envió un mensaje a su opositora para que se reúnan en el mencionado centro penitenciario.

“Queremos que el siguiente debate, así como lo hemos hecho en mi tierra (Chota, Cajamarca), vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate, para hacer esa lucha, ese trabajo. Queridos hermanos, hay que afrontarlos a eso”, expresó Pedro Castillo.

“José Domingo Pérez está intentando partir una campaña electoral”

Al ser consultada por las afirmaciones del fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de nulidad de cierre de la investigación del caso Odebrecht, que la involucra, Keiko Fujimori indicó que la intención del letrado es afectar el proceso electoral en curso.

“ El señor Domingo Pérez está intentando partir una campaña electoral . Yo no tengo nada que contestarle, para eso está mi defensa”, alegó.

Pérez Gómez enfatizó en la sesión judicial del último viernes que la candidata de Fuerza Popular solicitó que la investigación retorne a etapa preparatoria porque no quiere participar en el juicio oral en su contra.

“La acusada Keiko Fujimori no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes en un juicio oral y público. Y de la misma manera los demás acusados. Pretende que no se logre demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, señor juez, no existe privación o limitación de oportunidades del ejercicio de derecho de defensa”, sostuvo.

