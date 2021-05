Encuesta IEP: Pedro Castillo baja y Keiko Fujimori reduce la ventaja

La mayoría de la población peruana mantiene su intención de voto a favor de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, para que sea el próximo presidente del Perú, sin embargo, la diferencia con su contendora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es cada vez menor.

De acuerdo a la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República, el porcentaje de respaldo que obtiene el postulante de izquierda baja en puntos porcentuales a diferencia del anterior sondeo.

Mientras que la candidata por tercera vez a la presidencia de la República sube en preferencias de la ciudadanía. Este escenario se da a un mes para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

El estudio será publicado este domingo 9 de mayo a través de todas las plataformas de La República, y recoge la intención de voto de la población tras el primer debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori en Chota, Cajamarca.

La encuesta fue elaborada del 3 al 6 de mayo, a 1218 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 146 provincias y 421 distritos, lo que ofrece un nivel de representatividad provincial de 95,0%.

El despliegue nacional permitirá conocer las preferencias de la ciudadanía electoral en detalle y los lugares en los que ambos candidatos tienen mayor o menor popularidad. Estos resultados se identificarán a nivel socioeconómico, de edad y sexo, así como por nivel territorial por macrozonas y ámbitos nacionales.

Encuesta del IEP es luego del primer debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo realizado en Chota. Foto: Aldair Mejía/La República

Intención de voto presidencial a fines de abril

El IEP reveló que del 17 al 21 de abril, hace dos semanas, Pedro Castillo casi duplicaba a Keiko Fujimori en las preferencias para la presidencia del país: un 41,5% votaría por el profesor cajamarquino y un 21,5% lo haría por la hija de Alberto Fujimori.

Un 21,2% respondió que votaría en blanco o nulo y un 13,5% aún no decidía por quién votar o no precisaba una respuesta. Es decir, cerca de un tercio de la población no elegía a ninguno de los candidatos.

El alcance de las diversas opiniones en el país mantuvo un margen de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

