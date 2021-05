Castillo sobre su equipo técnico: “Acá no va a haber un círculo cerrado”

Pedro Castillo, postulante a la presidencia por Perú Libre, señaló que su equipo técnico estaría conformado por personas de diferentes tendencias, siempre que tengan la visión de aportar al país.

“Queremos construir esta casa en conjunto. Acá no va a haber un círculo cerrado . Si por el centro, la derecha o la izquierda están las mejores cartas, yo creo que no hay que esconderlas, yo creo que no hay que pararnos en la esquina a mirar cómo hacemos el trabajo. Nuestro llamado a todos y cada uno de los compatriotas. Se trata del país”, declaró a RPP.

Además, el docente cajamarquino afirmó que su propósito no es “posicionar un partido” ni permitir que funcionarios de un gobierno regional ocupen algún cargo en un eventual gobierno suyo. Ello, deslizando que se trataría de Vladimir Cerrón.

“Nosotros no estamos acá para posicionar a un partido. No estamos acá para trasladar personas que han estado en un gobierno regional que piensan que Perú Libre va a traer a los que fueron funcionarios en la región para que hoy sean ministros o viceministros. Acá se trata del país, no de empoderar a individuos o personas”, exclamó.

“¿Por qué no organizar al pueblo?”

En cuanto a su propuesta de cambio de carta magna, Castillo Terrones refirió que esta procedería en una posible administración suya porque en sus recorridos a las regiones del país ha podido observar que la ciudadanía pide ser partícipe de esto.

“Hay que ver de qué manera distribuimos la riqueza del país para que estos hombres y mujeres, niños y jóvenes que están yendo a buscar un poste en la calle para que puedan estudiar... ¿Por qué no organizar al pueblo? El pueblo exige participar abiertamente y por qué no abrir las puertas siendo gobierno, convocarlos democráticamente y que se manifiesten a través de un referéndum si están o no de acuerdo que se cambie esta Constitución ”, expresó.

“Nos han estigmatizado”

En otro momento, Pedro Castillo indicó que su planteamiento para reactivar y conducir la economía del país no está relacionada con la expropiación de bienes a la población.

“ Nos han estigmatizado, no sé de dónde sacaron tantas cosas . Que le vas a quitar su carro, terreno, que se va a gestar un comunismo. ¿Qué carro le vas a quitar a gente que anda como sardina en una combi? ¿Qué terreno le vas a quitar a esa gente que vive en las azoteas y en los cerros? Tranquilidad”, sostuvo.

En esa misma línea, aclaró que trabajará para que las empresas trasnacionales tengan en cuenta que el Perú tiene necesidades, pero que les otorgarán de todos modos seguridad jurídica.

“ Lo que hay que hacer es que la gente que ha hecho fortuna hay que darle seguridad jurídica porque ellos generan empleo , generan bastantes espacios de trabajo. Lo único que hemos dicho es que la riqueza del país, bajo estos contratos que se han dado con trasnacionales, agotaremos el espacio del diálogo para hacerles entender que, más allá de los contratos, hay una gran necesidad en el país”, apuntó.

