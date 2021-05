Castillo sobre programas de ‘televisión basura’: “No los vamos a cerrar”

Con información de Johann Klug/URPI-LR

El candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú Libre, indicó que en un eventual gobierno suyo no se cancelarán los programas de ‘televisión basura’ pese a que en su plan de gobierno se señaló que eso sí ocurriría.

“Me gustaría que esos programas sean incidentes, por ejemplo, enseñando cómo se hacen investigaciones en cualquier espacio. (¿Cerraría los programas?) No los vamos a cerrar , solo pasa por dialogar, por ordenarnos en el país”, declaró a la prensa a su llega a Lima.

Minutos antes de estas afirmaciones, el docente expresó que dichos programas disminuyen todo el aprendizaje que reciben los estudiantes en las aulas.

“Soy maestro. Cuando invocamos a los alumnos a revaluar la casa, familia, los niños llegan a su casa, prenden el televisor y todo lo que le enseña un maestro en menos de cinco minutos ha aminorado, ha mermado . Más allá de adjetivos, sentarnos a conversar, hagámoslo por el país. Vamos al bicentenarios gestando a un nuevo ciudadano”, sostuvo.

En el programa de Perú Libre existe un apartado llamado “eliminación de programas ‘basura’” en el que se precisa que “los ministerios de Educación y Cultura deben evaluar los contenidos de la televisión y las radios antes de la difusión”.

Programa de gobierno de Perú Libre. Foto: web Perú Libre

“No me interesa lo que diga la señora Keiko Fujimori, me interesa el país”

Por otro lado, al ser consultado acerca de la respuesta de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien aceptó debatir en los exteriores del penal de Santa Mónica, el maestro manifestó “no estar interesado” por la réplica de su contendora.

“Voy a conversar con la personera del partido para ver de qué manera vamos a posicionarnos con respecto a los debates. No me interesa lo que diga la señora Keiko Fujimori, me interesa el país . Por eso, vamos a responder luego de que tenga la reunión con la personera nacional. Hay necesidades de que agendemos los grandes problemas”, exclamó.

Agregó que en vez de pensar en dichos debates, sería mejor que su opositora recorra junto a él las regiones del país y tengan “un solo itinerario” apartado de los flashes.

“Me gustaría que la señora Keiko, más allá de sus desafíos a los debates, me acompañe a caminar a los pueblos. Yo la invito a la señora Keiko Fujimori para que viajemos juntos, por ejemplo a Loreto, y hagamos un solo itinerario en el país más allá de los debates, de las cámaras”, dijo.

En cuanto al apoyo a Fujimori Higuchi por parte de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, Pedro Castillo deslizó que lo tiene sin cuidado, ya que lo importante es poner en frente los “grandes problemas del país”.

“Cada quien hace lo estratégico. Yo saludo a los demás partidos políticos, que hay una incitación a uno u otro candidato, eso es normal, es parte de la campaña. No me preocupa algunas adhesiones con mayor o menor incidencia , pero hay necesidades de agendar los grandes problemas del país”, alegó.

“Nadie va a expropiar a nadie”

En otro momento, el candidato de Perú Libre también se refirió a los paneles que se instalaron en diversos puntos de Lima y reiteró que en una posible administración suya no se ejecutarán expropiaciones.

“ Nadie va a expropiar a nadie . A mí me extrañan los paneles acá en Lima. Me gustaría que más allá de sus paneles se diga cuánto cuestan. Me gustaría que esos paneles estén por Contamana, que estén por ejemplo en la comunidad nativa de San Francisco”, afirmó.

“Un equipo técnico para el país”

Respecto a su equipo técnico y a una eventual integración de miembros de Juntos por el Perú o Nuevo Perú, tras el respaldo de Verónika Mendoza, Castillo Terrones comentó que pueden sumarse miembros de diversas fuerzas políticas.

“Venga de donde venga, (recibimos a) aquel profesional que viene a sumar a este equipo, que no es un equipo de Pedro Castillo ni de Perú Libre, es un equipo para el país”, manifestó.

En horas de la mañana de este sábado, el profesor cajamarquino comunicó que dicho grupo de trabajo no sería un “círculo cerrado” e insistió en que podrían ser personas de diferentes tendencias, siempre que tengan la visión de aportar al país.

“Queremos construir esta casa en conjunto. Acá no va a haber un círculo cerrado . Si por el centro, la derecha o la izquierda están las mejores cartas, yo creo que no hay que esconderlas, yo creo que no hay que pararnos en la esquina a mirar cómo hacemos el trabajo. Nuestro llamado a todos y cada uno de los compatriotas. Se trata del país”, mencionó en entrevista con RPP.

