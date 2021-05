El sondeo de Datum revela que el 42% de los ciudadanos aptos para sufragar no saben si optar por Pedro Castillo Keiko Fujimori . De ellos, el 30% se encuentra pensando a qué candidato otorgarle su voto, mientras que el 10% no se ha tomado el tiempo para meditar sobre los comicios, y el 2% no sabe por qué opción decantarse.