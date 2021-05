El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que su partido político no ha puesto ninguna condición para la realización de los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ No hay ninguna condición . Yo sigo debatiendo en el pueblo, acabo de debatir con inversionistas (de Canadá). Más allá de las formalidades, voy a seguir debatiendo. Ya lo hice en Chota. La señora Keiko, si quiere seguir asumiendo otro debate, lo vamos a asumir. Tenemos que asumirlo con responsabilidad. No hay problema”, dijo el maestro de escuela en diálogo con Canal N.

Aseguró que su agrupación política no ha puesto “ninguna traba” y que, cuando regrese a Lima, hablará con la personera para coordinar los eventos en cuestión.

Hasta la fecha, el JNE no ha podido acordar cuántos debates presidenciales se realizarán, ya que Perú Libre y Fuerza Popular no han llegado a un trato. El partido fujimorista desea cuatro encuentros, los planteados por la entidad electoral (dos de presidentes, uno de vicepresidentes y uno de técnicos), mientras que el partido del lápiz solo quiere dos.

Fujimori se acerca a Castillo, según Datum

En la última encuesta de Datum, publicada este viernes 7 de mayo, Pedro Castillo lideró la intención de voto con 41%, pero su contendora Keiko Fujimori ha logrado reducir la distancia y ha conseguido 36%.

Ante este escenario, el profesor se pronunció: “Las encuestas las palpo y las vivo en la calle, en el pueblo. No tengo tiempo para entretenerme en otros datos”.

De igual forma, Castillo declaró que no presentará a los miembros de su equipo técnico para evitar posibles agravios contra ellos. “No voy a exponer a mi equipo técnico, no es una intención sana la que estoy viendo. (...) El problema del terruqueo, la estigmatización y el comunismo que lo hagan conmigo. No voy a exponer a mis profesionales”, señaló.

