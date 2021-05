Vizcarra sobre Fujimori y Castillo: “No hacen esfuerzos por convencernos”

Martín Vizcarra, virtual congresista por Somos Perú, se refirió a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 y aseguró que los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo no realizan el trabajo adecuado para ganar adeptos.

“Señora Keiko Fujimori, señor Pedro Castillo, convénzanos por qué tenemos que votar por ustedes porque ya pasaron tres semanas de la primera vuelta y no hacen esfuerzos por convencernos ”, según recogió RPP

El expresidente criticó que los dos postulantes al máximo cargo del Estado se lancen cuestionamientos en las diferentes oportunidades que tienen. Por ello, reiteró su invocación a que se dirijan, en su lugar, a la ciudadanía que sufragará el próximo 6 de junio.

“Lo único que se han dedicado es a insultarse mutuamente. Uno, no voten porque él es malo; la otra, no voten porque él es peor. Esa no es la forma. Convénzanos con propuestas”, agregó.

Expresó también que es imprescindible que ambos candidatos presenten “propuestas claras”, ya que dieron planteamientos con numerosas “deficiencias” en el debate en Chota, Cajamarca.

“Al Congreso no le interesa la opinión de la población”

En otro momento, Vizcarra Cornejo agradeció a las más de 200.000 personas que votaron por él en la primera ronda electoral. No obstante, cuestionó que el Parlamento Nacional lo haya inhabilitado por 10 años, hecho que podría dejarlo sin jurar al cargo antes del 28 de julio.

“La población mayoritariamente dice: ‘Martín, quiero que tú seas mi candidato’. Y el Congreso, sin prueba alguna, cinco días después de las elecciones me inhabilita para ejercer el cargo. No le interesa la opinión de la población ”, sostuvo en una transmisión difundida en sus redes sociales.

Además, indicó que el accionar del Legislativo no fue el adecuado, ya que no han escuchado su versión de los hechos. Al exmandatario se le impuso una denuncia constitucional por haberse vacunado irregularmente con las dosis donadas por Sinopharm para el estudio clínico.

“ Sin escuchar al acusado sentencian . Este Congreso está totalmente desacreditado. Yo he dicho que vamos a ir a las instancias que correspondan, primero al interior del país y luego en instancias internacionales”, alegó.

En ese sentido, Martín Vizcarra afirmó que la acción de amparo que presentó ante el Poder Judicial para dejar sin efecto su inhabilitación continúa en mesa de partes. Por esa razón, comunicó que el último lunes presentó una queja por el actuar de los letrados de la institución.

“ He presentado una queja funcional contra los magistrados y los secretarios judiciales responsables de esta inacción . Ante la Odecma hemos presentado por frustrar o retrasar injustificablemente la realización de actos procesales”, apuntó.

