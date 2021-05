Virtual congresista de PL: “Planteamos una economía popular con mercados”

Betssy Chávez, virtual parlamentaria de Perú Libre, indicó que desde su agrupación política tienen en claro que en el país se debe aplicar un tipo de economía que incluya a los mercados.

“ Planteamos este nuevo modelo económico, que es una economía popular con mercados, no ausente de mercados , porque eso no funciona”, declaró a RPP.

De igual modo, Chávez refirió que uno de los objetivos de Perú Libre para un eventual gobierno de Pedro Castillo es que se aplique correctamente dicho modelo económico.

“Hay modelos económicos que, bien aplicados, no pateando el tablero, funcionan. Y eso es a lo que aspiramos. Que no se entienda que vamos a ir a un tema primitivo, que si tienes mucho te vamos a quitar. Eso no se quiere hacer”, agregó.

La refundación del país

En cuanto a uno de los puntos del compromiso firmado por el candidato presidencial Pedro Castillo referente a la “refundación del país”, la virtual congresista señaló que trata acerca de un “nuevo pacto social”.

“Cuando nosotros mencionamos el término de refundación, hablamos de lo que indicamos en primera vuelta: plantear un nuevo pacto social, una nueva Constitución a través del proceso democrático que deba de hacerse”, sostuvo.

Además, indicó que el cambio que se realizaría en el país en una eventual administración de Castillo Terrones no partiría “de cero”, sino que tomaría como punto de partida las cosas buenas en política que se han hecho, pero que requieren revisiones.

“ Significa, quizás, no empezar de cero , porque es hasta utópico. Yo creo que el temor que puede haber, la duda, la incertidumbre, pero recordemos que todo cambio tiene de manera inherente la incertidumbre. ¿Cómo logramos mejorar las sociedades? Ciñéndonos al cambio”, alegó.

Respaldo de Verónika Mendoza

Al ser consultada por su opinión sobre el respaldo de la excandidata Verónika Mendoza a Pedro Castillo, comentó que responde a que Perú Libre “está con las puertas abiertas” a quienes se quieran sumar a su programa de cara a la segunda vuelta.

En esa misma línea, dijo que si bien en un momento de la primera ronda electoral hubo algunas discrepancias entre Mendoza y Castillo, es importante la unión de la izquierda.

“ Somos izquierdas que tienen algunas diferencias, pero el enemigo no puede estar dentro de casa. Y lo digo en términos electorales, porque culminado el 6 de junio, uno tiene que reunirse con todas las fuerzas políticas porque queremos el bienestar del país”, expresó Betssy Chávez.

El último 5 de mayo, el Frente Amplio dio a conocer su apoyo a Castillo porque “representa también la histórica esperanza de alcanzar justicia”. La agrupación de Marco Arana precisó que el maestro “está a un paso” de “derrotar al fujimorismo” y cambiar la Constitución de 1993.

