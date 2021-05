Elecciones 2021: le piden a Keiko Fujimori un compromiso democrático

Existe el consenso generalizado entre los expertos de que los endoses no son efectivos a la hora de sumar votos para tal o cual candidatura. Sin embargo, lo real es que en esta segunda vuelta varios partidos y sus líderes han hecho público por quién votarán en la segunda vuelta.

Buena parte de estos anuncios han sido para respaldar a Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, y quien ayer estuvo en Tumbes como parte de su gira proselitista.

En efecto, Fujimori –hasta el momento– ha sumado, por ejemplo, el respaldo de César Acuña, fundador y excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP).

Acuña adelantó que su agrupación votará por ella por considerarla el mal menor frente a Pedro Castillo, de Perú Libre.

Sin embargo, esta no es todavía una decisión institucional. Recién el viernes habrá un plenario en donde se verá este tema y se adoptará una decisión con las bases, aunque en realidad se trataría solo de una formalidad ya que lo expresado por Acuña sería ratificado, de acuerdo a lo recogido por este diario.

Fuentes de APP explicaron que se le va a pedir un compromiso público con la lucha contra la corrupción, el respeto a la institucionalidad y la separación de poderes.

Ahora bien, en el caso del Partido Popular Cristiano (PPC) a Fujimori se le está exigiendo, por ejemplo, que asegure que no se avalarán actos de corrupción en el gobierno e instituciones del Estado y, además, que se implementarán mecanismos de control y transparencia.

El PPC, a través de del excandidato Alberto Beingolea, ha insistido en que la opción que representa Castillo entraña un “peligro comunista” y que, por ese motivo, es preferible inclinarse a favor de FP, a pesar de las diferencias históricas que pudiesen existir.

Una de las representantes más conspicuas del partido, Lourdes Flores Nano, ha expresado también su preferencia por FP. Según ella, existe un compromiso de parte del partido de no implementar un “gobierno fujimorista”; más bien, de acuerdo con esta versión, de ganar Fujimori promovería una convocatoria amplia.

Asimismo, en un reciente comunicado, la Comisión Política del APRA también ha dicho que “podría entender” que Fujimori es una “barrera ante la barbarie” si es que le ofrece al país “garantías democráticas y constitucionales”.

Fuentes del partido indicaron que no se debe entender todavía como un “apoyo”, sino más como una toma de posición política “en contra del peligro que representa el comunismo”.

Eso sí. Hay que advertir que estos endoses –no son los únicos– han sido ofrecidos a la candidatura de Fujimori sin que exista un compromiso de cumplimiento por escrito de parte de esta última. Su contrincante, Castillo, sí ha puesto en un papel a qué se compromete de llegar a la presidencia.

Cabe recordar que el primer respaldo público a favor de Fujimori provino del nobel Mario Vargas Llosa. Lo siguió el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano.

En cuanto a su campaña, hoy Fujimori continuará su gira por el norte del país, en Piura. Está en la búsqueda de los votos de esas regiones, en donde todavía –según los analistas– tiene un espacio de crecimiento, en su afán de revertir las encuestas que la ubican varios puntos por detrás de su rival de PL.

Ayer, desde Tumbes, Fujimori consideró que es algo “absolutamente natural” el respaldo de la excandidata de Juntos por el Perú Verónika Mendoza a Castillo. Dijo que durante la primera vuelta Mendoza marcaba distancia de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

“Ellos son de extrema izquierda y es absolutamente natural verlos juntos. Se confirma su real vinculación”, añadió Fujimori.

Cateriano dice no ser parte de Fuerza Popular

El exjefe del Gabinete Pedro Cateriano reconoció haber tenido una conversación telefónica con Keiko Fujimori, pero descartó formar parte del “aparato partidario de Fuerza Popular”.

“Simplemente hemos tenido un diálogo telefónico, democrático, cordial. Ella me llamó para agradecerme el apoyo público que yo había dado; y ese ha sido todo el contacto con ella”, indicó a RPP. “A nivel internacional, ninguna de las dos candidaturas garantiza una confianza, una credibilidad; pero, tal como lo he señalado abiertamente, la candidatura de Castillo es una amenaza para la libertad. No solo para los aspectos económicos”, añadió.

