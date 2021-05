Castillo: “No nos aprovecharemos de la política para enquistarnos en el poder”

El profesor Pedro Castillo, postulante a la presidencia por Perú Libre, recalcó que de llegar al Gobierno no excederá el tiempo que dure su mandato.

“ No vamos a aprovecharnos de la política para enquistarnos en el poder . No vamos a aprovecharnos de la política para robarle el pan a nuestros hijos. No vamos a aprovechar la política para huir de la justicia y buscar una salvedad después de haber corrompido a una patria”, exclamó en conferencia de prensa desde Pucallpa.

Además, se dirigió a su opositora, Keiko Fujimori, para convocarla a recorrer las regiones del país que afrontan diversas problemáticas. Ello, aseguró, servirá para dar a conocer cómo se hace política.

“ Quisiera decirle a nuestra señora contendora que bajemos juntos a las regiones , vamos juntos a los pueblos, bajemos juntos donde están las grandes necesidades. Y eso es importante para demostrarle al país que de la política hay que hacer decencia y docencia”, sostuvo.

Invocación a población indecisa respecto al voto

En otro momento, Castillo Terrones comentó que en el contexto actual, a un mes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, el panorama que ha observado es que la ciudadanía está descontenta, de la cual espera conocer sus planteamientos de cambio.

“Lo que veo es una población sedienta de oportunidades, indignada, descontenta. Convoco a esta población para que no nos quedemos en la esquina mirando, opinando, sino hagamos llegar la propuesta de qué queremos para el país . No seamos parte del problema, seamos parte de la solución”, expresó.

En ese sentido, invocó a aquellos que todavía no han definido su voto para que apuesten por su candidatura, ya que en un posible gobierno suyo se le otorgará “poder al pueblo”.

“Una convocatoria a los indecisos, a esta población que aún no tiene una decisión correcta. ¿Hasta cuándo vamos a esperar una oportunidad que ahora mismo la tenemos? Nosotros no vamos a enquistarnos en el poder , no estamos buscando el sillón presidencial. Estamos buscando el espacio para darle poder al pueblo”, apuntó.

Agregó que con el apoyo de la población organizada se “conducirá a su propio desarrollo”.

