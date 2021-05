El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López, se refirió a la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y aseguró que la lideresa de Fuerza Popular, por quien votará, no es la mejor opción, pero es “la menos mala”.

“ La ruta no es el señor Castillo. La ruta tampoco es Keiko, pero es la menos mala. Yo podría decir: ‘Voto en blanco’, pero sé que eso no es la salida . Sería irresponsable de mi parte, políticamente yo quedaría muy bien”, expresó López, en declaraciones difundidas por Canal N, desde Cusco, en donde se reunió con seguidores y partidarios. De esta manera, reiteró su respaldo a la candidatura del fujimorismo.

El exaspirante al sillón de Pizarro también criticó las propuestas del maestro de escuela que buscan nacionalizar ciertos recursos. “Si usted propone las condiciones, usted puede expropiar todo, ahora no sé cómo va a pagar, de donde va a sacar plata para expropiar Camisea”, dijo.

Castillo ha rechazado que vaya a regionalizar las mineras del país, pero sí ha afirmado que revisará los contratos. No obstante, el plan de gobierno de Perú Libre dice que “como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”.

Y agrega: “En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas, industrializando el país, generando empleo, fortaleciendo los sectores estratégicos (educación, salud, agricultura, defensa, etc.), y sosteniendo los programas sociales”.

De hecho, el profesor se ha referido a una posible nueva carta magna y a que nacionalizará Camisea. “Seremos respetuosos de la Constitución hasta que el pueblo decida. Si el pueblo decide que no se cambia, entonces no lo cambiaremos. Seremos un gobierno no solo democrático, sino constitucional. Haremos ver a la empresa que la riqueza será para los peruanos. Nacionalizaremos los recursos estratégicos como el gas de Camisea ”, señaló el profesor a Exitosa a fines de abril.

Plan de Gobierno de Perú Libre, página 16. Capítulo III: Nuevo régimen económico del Estado.

López postulará a la alcaldía de Lima

Tras su derrota en la primera vuelta electoral, Rafael López no solamente anunció que votaría por Keiko Fujimori, también dijo que postularía a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales del 2022, para luego candidatear, por segunda vez, a la presidencia en 2026.

“Estaré tres años para ordenar las cosas y construir las obras que requiere la ciudad, dejaré el cargo a una persona de mi confianza y luego me presentaré como candidato a presidente del Perú el 2026″, escribió López en un tuit a mediados de abril.

Este anuncio fue criticado por el actual burgomaestre de la capital, Jorge Muñoz. “Es importante que la gente se interese por participar en el Gobierno Municipal de Lima Metropolitana, pero ello debe ser real y no usado como un trampolín para poderse mostrar un tiempo y después saltar a otras cosas”, sostuvo.

