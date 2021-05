Perú Patria Segura anuncia su respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta

El partido político Perú Patria Segura (PPS) comunicó su respaldo a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con miras a la segunda vuelta electoral el próximo domingo 6 de junio.

Por medio de un comunicado, la organización liderada por el excongresista Renzo Reggiardo contó que luego de realizar un plenario nacional se decidió apoyar a la representante del fujimorismo, pues se considera que “es la única candidatura que garantiza un régimen democrático” a pesar de tener investigaciones en el Ministerio Público por organización criminal, lavado de activos, fraude, entre otros.

Asimismo, el grupo que postuló al exalcalde de Pueblo Libre Rafael Santos exhortó a sus militantes y simpatizantes, así como a los demás electores a votar “por la única opción demócrata”.

“Estando en juego la seguridad e integridad de la República, debemos mantener nuestro Estado democrático para lo cual en las próximas elecciones presidenciales hay que emitir nuestro voto en favor de la única candidatura que garantiza un régimen democrático ”, se lee en el pronunciamiento.

Por otro lado, Perú Patria Segura se mostró en contra de la opción de Pedro Castillo de Perú Libre, pues alegó que dicha agrupación “pertenece a la extrema izquierda, comunista y totalitaria”.

En esa misma línea, el partido rechazó “las claras muestras de amenazas de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de la desactivación de instituciones, de los poderes del Estado y de las organizaciones públicas” expresadas por el representante del partido del lápiz.

Comunicado de Perú Patria Segura informando su apoyo a candidatura de Keiko Fujimori. Foto: documento/web PPS

A la vez, el exaspirante a la presidencia de Perú Patria Segura Rafael Santos dijo que “a pesar de que le cueste hacerlo” votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

“No soy keikista, no soy fujimorista y me cuesta votar por Keiko, me cuesta mucho; pero quiero más a mi país que el odio que puede tener. Me cuesta mucho, pero lo voy a tener que hacer porque mi país está primero. El futuro de mis hijos está primero”, declaró el último 28 de abril en Exitosa.

De igual manera, consideró que la candidatura de Pedro Castillo “tiene una posición muy radical, ideologizada, que llegará para quedarse y que plantea una ideología trasnochada que ha fracasado en Cuba y Venezuela”.

